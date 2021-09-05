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    Сборная России заняла четвертое место в медальном зачете Паралимпиады

    Токио-2020 Сборная России Медали России
    Российская команда на Паралимпийских играх в Токио заняла четвертое место в общем медальном зачете.

    Первое место в общем зачете заняли китайские спортсмены
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    Первое место в общем зачете заняли китайские спортсмены

    Накануне женская сборная США стала победителем паралимпийского турнира по волейболу, для американских атлетов эта золотая медаль стала 36-й. В активе сборной России также 36 золотых наград, однако американцы обошли россиян и заняли в общем зачете третье место, так как выиграли больше серебряных медалей — 36 против 33 у российской команды.

    Первое место в общем зачете заняли китайские спортсмены (95-60-51), второе — британцы (41-38-44).

    На Паралимпиаде осталось провести соревнования по бадминтону, стрельбе и баскетболу. Россияне на медали в этих дисциплинах не претендуют.

    Напомним, на Олимпиаде в Токио Россия заняла пятое место, уступив США, Китаю, Японии и Великобритании. На счету сборной 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые.

    Следить за ходом всех событий Олимпиады в Токио-2020 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачетаздесь, ежедневная фотогалерея спортсменов сборной — тут.

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