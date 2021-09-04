Сборная Китая досрочно выиграла медальный зачет Паралимпиады в Токио

Сборнаядосрочно стала победителем медального зачета Паралимпийских игр в Токио.

Китайские спортсмены завоевали 87 золотых, 52 серебряные и 48 бронзовых медалей.

У идущей второй сборной Великобритании (40-36-41) уже нет математических шансов обойти китайских паралимпийцев по количеству медалей высшей пробы.

Отметим, что сборная Китая с 2004 года выигрывает медальный зачет летних Паралимпийских игр.

Сборная России идет на четвертом месте в командном зачете с 35 золотыми, 30 серебряными и 47 бронзовыми наградами.

Следить за ходом всех событий Олимпиады в Токио-2020 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета — здесь, ежедневная фотогалерея спортсменов сборной — тут.