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    Сборная Китая досрочно выиграла медальный зачет Паралимпиады в Токио

    Токио-2020
    Сборная Китая досрочно стала победителем медального зачета Паралимпийских игр в Токио.

    Сборная Китая досрочно выиграла медальный зачет Паралимпиады в Токио
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    Сборная Китая досрочно выиграла медальный зачет Паралимпиады в Токио

    Китайские спортсмены завоевали 87 золотых, 52 серебряные и 48 бронзовых медалей.

    У идущей второй сборной Великобритании (40-36-41) уже нет математических шансов обойти китайских паралимпийцев по количеству медалей высшей пробы.

    Отметим, что сборная Китая с 2004 года выигрывает медальный зачет летних Паралимпийских игр.

    Сборная России идет на четвертом месте в командном зачете с 35 золотыми, 30 серебряными и 47 бронзовыми наградами.

    Следить за ходом всех событий Олимпиады в Токио-2020 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачетаздесь, ежедневная фотогалерея спортсменов сборной — тут.

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