Российские волейболисты вышли в финал паралимпийского турнира Игр в Токио.

В полуфинале отечественные спортсмены обыграли бразильцев со счетом 3:1 (22:25, 25:21, 25:19, 25:19).

Второй финалист паралимпийского турнира определится сегодня в матче сборных Ирана и Боснии и Герцеговины.

Финальная игра турнира и матч за третье место состоятся 4 сентября.

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