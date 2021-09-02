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    Российские волейболисты вышли в финал паралимпийского турнира

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    Российские волейболисты вышли в финал паралимпийского турнира Игр в Токио.

    Российские волейболисты вышли в финал паралимпийского турнира
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    Российские волейболисты вышли в финал паралимпийского турнира

    В полуфинале отечественные спортсмены обыграли бразильцев со счетом 3:1 (22:25, 25:21, 25:19, 25:19).

    Второй финалист паралимпийского турнира определится сегодня в матче сборных Ирана и Боснии и Герцеговины.

    Финальная игра турнира и матч за третье место состоятся 4 сентября.

    Следить за ходом всех событий Олимпиады в Токио-2020 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачетаздесь, ежедневная фотогалерея спортсменов сборной — тут.

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