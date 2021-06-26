Ласицкене выступит на Олимпийских играх — 2020

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высотустанет участницей Олимпиады-2020.

Об этом сообщила исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова.

«Мария входит в спортивную форму. Я думаю, что она будет в наилучшей форме на Олимпийских играх.

Маша поедет на Олимпиаду, это наш флагман. Благодаря, может, ей были выбиты эти 10 мест», — цитирует Привалову ТАСС.

Ранее World Athletics (Международная ассоциации легкоатлетических федераций) допустила к Играм в Токио всех российских легкоатлетов, имеющих нейтральный статус и выполненный норматив.

При этом на крупных международных турнирах (в 2021 году это Олимпийские игры, молодежный чемпионат Европы, чемпионаты мира по отдельным видам) в состав сборной России могут входить не более 10 спортсменов.

World Athletics одобрила выдачу нейтрального статуса Ласицкене 30 апреля.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.