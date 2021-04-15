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    Ласицкене отправила заявку на получение нейтрального статуса

    Токио-2020 Лёгкая атлетика Сборная России
    Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене отправила заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) на получение нейтрального статуса, необходимого для участия в международных стартах, в том числе в Олимпиаде в Токио.

    Мария Ласицкене
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    Мария Ласицкене

    «Мария отправила заявку в международную федерацию на получение нейтрального статуса, к которой приложила все необходимые документы, включая письма, и оплату», — приводит ТАСС слова Ольги Назаровой, менеджера спортсменки.

    Упомянутые документы должны быть получены от Всероссийской федерации легкой атлетики и РУСАДА и включать полную информацию о спортсмене.

    Помимо предоставления документов и оплаты каждый российский легкоатлет для получения нейтрального статуса должен в последние 12 месяцев входить в пул допинг-тестирования.

    А для участия в крупных соревнованиях, таких как Олимпиада в Токио нужно за последние 10 месяцев сдать три внесоревновательных допинг-теста.

    В 2021 году статусы, дающие право выступать на крупных международных стартах (Олимпийских играх, молодежном чемпионате Европы, чемпионатах и первенствах мира), могут получить не более 10 спортсменов без права замены.

    На остальных международных стартах количество участвующих нейтральных легкоатлетов из России не ограничивается.

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