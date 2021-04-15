Ласицкене отправила заявку на получение нейтрального статуса

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене отправила заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) на получение нейтрального статуса, необходимого для участия в международных стартах, в том числе в Олимпиаде в Токио.

«Мария отправила заявку в международную федерацию на получение нейтрального статуса, к которой приложила все необходимые документы, включая письма, и оплату», — приводит ТАСС слова Ольги Назаровой, менеджера спортсменки.

Упомянутые документы должны быть получены от Всероссийской федерации легкой атлетики и РУСАДА и включать полную информацию о спортсмене.

Помимо предоставления документов и оплаты каждый российский легкоатлет для получения нейтрального статуса должен в последние 12 месяцев входить в пул допинг-тестирования.

А для участия в крупных соревнованиях, таких как Олимпиада в Токио нужно за последние 10 месяцев сдать три внесоревновательных допинг-теста.

В 2021 году статусы, дающие право выступать на крупных международных стартах (Олимпийских играх, молодежном чемпионате Европы, чемпионатах и первенствах мира), могут получить не более 10 спортсменов без права замены.

На остальных международных стартах количество участвующих нейтральных легкоатлетов из России не ограничивается.