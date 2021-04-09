ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Токио-2020
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маркус Рашфорд и Бруну Фернандеш«МЮ» сделал шаг к полуфиналу, а сказка «Гранады» подходит к концу
  • 21:35
    • «Ак Барс» обыграл «Авангард» и сравнял счет в серии
  • 19:13
    • «Локомотив» и ЦСКА сыграют в полуфинале Кубка России
  • 17:49
    • Головин прибавил в трансферной стоимости
  • 17:16
    • Азар, Варан и Рамос не сыграют с «Барселоной»
  • 16:52
    • Вратарь «Ромы» стал игроком недели в Лиге Европы
    Все новости спорта

    Объявлен состав сборной России по плаванию на Олимпиаду в Токио

    Токио-2020 Сборная России Плавание
    Стали известны имена спортсменов, которые представят сборную России по плаванию на летних Олимпийских играх в Токио на индивидуальных дистанциях.

    Юлия Ефимова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юлия Ефимова

    Для выступления на Играх на индивидуальной дистанции необходимо было проплыть быстрее норматива в финале чемпионата России и занять место не ниже 2-го.

    На индивидуальных дистанциях условия отбора выполнили:

    50 м вольным стилем: Мария Каменева, Владимир Морозов, Климент Колесников;
    100 м вольным стилем: Климент Колесников, Андрей Минаков, Мария Каменева;
    200 м вольным стилем: Мартин Малютин, Иван Гирев;
    400 м вольным стилем: Мартин Малютин, Александр Егоров, Анна Егорова, Анастасия Кирпичникова;
    800 м вольным стилем: Анна Егорова, Анастасия Кирпичникова;
    1500 м вольным стилем: Александр Егоров, Кирилл Мартынычев, Анастасия Кирпичникова;
    100 м брассом: Кирилл Пригода, Антон Чупков, Евгения Чикунова, Юлия Ефимова;
    200 м брассом: Антон Чупков, Кирилл Пригода, Евгения Чикунова, Мария Темникова;
    100 м баттерфляем: Арина Суркова, Светлана Чимрова, Андрей Минаков, Михаил Вековищев;
    200 м баттерфляем: Александр Кудашев;
    400 м комплексом: Илья Бородин, Максим Ступин;
    200 м комплексом: Андрей Жилкин, Илья Бородин;
    100 м на спине: Климент Колесников, Евгений Рылов, Мария Каменева, Анастасия Фесикова;
    200 м на спине: Евгений Рылов.

    Полностью состав сборной России по плаванию на Олимпийских играх в Токио выглядит следующим образом:

    Анастасия Кирпичникова, Евгения Чикунова, Юлия Ефимова, Мария Каменева, Анастасия Фесикова, Арина Суркова, Светлана Чимрова, Анна Егорова, Мария Темникова, Анастасия Клеванович, Дарья Устинова (кролистка), Александр Кудашев, Евгений Рылов, Климент Колесников, Мартин Малютин, Иван Гирев, Александр Щеголев, Александр Красных, Кирилл Пригода, Антон Чупков, Александр Егоров, Илья Бородин, Максим Ступин, Илья Дружинин, Андрей Минаков, Владислав Гринев, Андрей Жилкин, Владимир Морозов, Михаил Вековищев, Кирилл Мартынычев.

    Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Вдохновится ли «Лилль» победой над «Пари Сен-Жермен»?
  • «Метц» — «Лилль». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Добудет ли «Авангард» победу в Балашихе?
  • «Авангард» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Поединок обещает быть голевым
  • «Фулхэм» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.94
  • Экспресс дня 9 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Метц — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Фулхэм — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.35
  • Прогноз на матч Арминия — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Арсенал — Краснодар
  • Футбол
  • Послезавтра в 14:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Минск — БАТЭ
  • Футбол
  • Послезавтра в 14:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Юта — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бруклин — Лейкерс
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •