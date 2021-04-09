Объявлен состав сборной России по плаванию на Олимпиаду в Токио

Стали известны имена спортсменов, которые представят сборную России по плаванию на летних Олимпийских играх в Токио на индивидуальных дистанциях.

Для выступления на Играх на индивидуальной дистанции необходимо было проплыть быстрее норматива в финале чемпионата России и занять место не ниже 2-го.

На индивидуальных дистанциях условия отбора выполнили:

50 м вольным стилем: Мария Каменева, Владимир Морозов, Климент Колесников;

100 м вольным стилем: Климент Колесников, Андрей Минаков, Мария Каменева;

200 м вольным стилем: Мартин Малютин, Иван Гирев;

400 м вольным стилем: Мартин Малютин, Александр Егоров, Анна Егорова, Анастасия Кирпичникова;

800 м вольным стилем: Анна Егорова, Анастасия Кирпичникова;

1500 м вольным стилем: Александр Егоров, Кирилл Мартынычев, Анастасия Кирпичникова;

100 м брассом: Кирилл Пригода, Антон Чупков, Евгения Чикунова, Юлия Ефимова;

200 м брассом: Антон Чупков, Кирилл Пригода, Евгения Чикунова, Мария Темникова;

100 м баттерфляем: Арина Суркова, Светлана Чимрова, Андрей Минаков, Михаил Вековищев;

200 м баттерфляем: Александр Кудашев;

400 м комплексом: Илья Бородин, Максим Ступин;

200 м комплексом: Андрей Жилкин, Илья Бородин;

100 м на спине: Климент Колесников, Евгений Рылов, Мария Каменева, Анастасия Фесикова;

200 м на спине: Евгений Рылов.

Полностью состав сборной России по плаванию на Олимпийских играх в Токио выглядит следующим образом:

Анастасия Кирпичникова, Евгения Чикунова, Юлия Ефимова, Мария Каменева, Анастасия Фесикова, Арина Суркова, Светлана Чимрова, Анна Егорова, Мария Темникова, Анастасия Клеванович, Дарья Устинова (кролистка), Александр Кудашев, Евгений Рылов, Климент Колесников, Мартин Малютин, Иван Гирев, Александр Щеголев, Александр Красных, Кирилл Пригода, Антон Чупков, Александр Егоров, Илья Бородин, Максим Ступин, Илья Дружинин, Андрей Минаков, Владислав Гринев, Андрей Жилкин, Владимир Морозов, Михаил Вековищев, Кирилл Мартынычев.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.