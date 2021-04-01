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    Российские легкоатлеты смогут выступать на Олимпиаде под флагом ОКР

    Токио-2020 Сборная России Лёгкая атлетика
    Российские легкоатлеты на Олимпиаде в Токио смогут выступать под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

    Российские атлеты с флагом ОКР на Олимпиаде в Пхенчхане
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    Российские атлеты с флагом ОКР на Олимпиаде в Пхенчхане

    На Играх в Токио россияне будут выступать под аббревиатурой Олимпийского комитета России, при этом разрешено использование лишь сокращенного варианта ROC (Russian Olympic Committee).

    «На Олимпийских играх спортсмены не выступают за свои международные федерации, а являются членами олимпийской команды своего национального олимпийского комитета.

    Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) атлеты могут представлять Олимпийский комитет России и использовать ROC в качестве аббревиатуры.

    Как и в любом виде спорта на Олимпийских играх, международная федерация вправе определять правила отбора», — цитирует пресс-службу МОК ТАСС.

    Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) 18 марта принял решение возобновить выдачу статусов нейтральных спортсменов российским легкоатлетам.

    В 2021 году статусы, дающие право выступать на крупных международных стартах, могут получить не более десяти спортсменов без права замены.

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