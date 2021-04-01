Российские легкоатлеты смогут выступать на Олимпиаде под флагом ОКР

Российские легкоатлеты на Олимпиаде в Токио смогут выступать под флагом(ОКР), сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

На Играх в Токио россияне будут выступать под аббревиатурой Олимпийского комитета России, при этом разрешено использование лишь сокращенного варианта ROC (Russian Olympic Committee).

«На Олимпийских играх спортсмены не выступают за свои международные федерации, а являются членами олимпийской команды своего национального олимпийского комитета.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) атлеты могут представлять Олимпийский комитет России и использовать ROC в качестве аббревиатуры.

Как и в любом виде спорта на Олимпийских играх, международная федерация вправе определять правила отбора», — цитирует пресс-службу МОК ТАСС.

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) 18 марта принял решение возобновить выдачу статусов нейтральных спортсменов российским легкоатлетам.

В 2021 году статусы, дающие право выступать на крупных международных стартах, могут получить не более десяти спортсменов без права замены.