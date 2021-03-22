Российские гандболистки выиграли олимпийскую квалификацию

В третьем матче группового турнира олимпийской квалификации женская сборнаяпо гандболу нанесла поражение команде Венгрии со счётом 29:23 и заняла первое место в подгруппе.

Самой результативной в составе сборной России стала Анна Вяхирева, забившая семь мячей. Пять раз отличилась Юлия Манагарова. Четыре мяча в активе Полины Горшковой.

Ранее и россиянки, и венгерские спортсменки выиграли у команд Сербии и Казахстана и решили главную задачу турнира — завоевали путевки на Олимпийские игры в Токио.

В женском гандбольном турнире на ОИ примут участие 12 команд — сборные России, Анголы, Бразилии, Венгрии, Испании, Нидерландов, Норвегии, Франции, Черногории, Швеции, Южной Кореи и Японии.

Токио примет Олимпиаду с 23 июля по 8 августа 2021 года. Сборная России является действующим олимпийским чемпионом.