Сборная России выступит на ОИ под аббревиатурой ROC Фото: globallookpress.com
Об этом говорится на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
При этом нашим атлетам запрещено использовать где бы то ни было полное название Олимпийского комитета России.
Напомним, из-за санкций ВАДА россияне не могут выступать под своим флагом и использовать гимн России на Олимпиадах и чемпионатах мира. Эти санкции действительны для летних Игр в Токио и зимней Олимпиады в Пекине.
Летняя Олимпиада в Токио (Япония) пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) состоятся 4-20 февраля 2022 года.