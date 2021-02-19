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    Сборная России выступит на ОИ под аббревиатурой ROC

    Токио-2020 Сборная России Между тем Скандалы Допинг
    Российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио-2021 и Пекине-2022 будут выступать под аббревиатурой ROC — Russian Olympic Committee.

    Сборная России выступит на ОИ под аббревиатурой ROC
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    Сборная России выступит на ОИ под аббревиатурой ROC

    Об этом говорится на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

    При этом нашим атлетам запрещено использовать где бы то ни было полное название Олимпийского комитета России.

    Напомним, из-за санкций ВАДА россияне не могут выступать под своим флагом и использовать гимн России на Олимпиадах и чемпионатах мира. Эти санкции действительны для летних Игр в Токио и зимней Олимпиады в Пекине.

    Летняя Олимпиада в Токио (Япония) пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) состоятся 4-20 февраля 2022 года.

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