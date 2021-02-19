Сборная России выступит на ОИ под аббревиатурой ROC

Российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио-2021 и Пекине-2022 будут выступать под аббревиатурой ROC — Russian Olympic Committee.

Об этом говорится на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

При этом нашим атлетам запрещено использовать где бы то ни было полное название Олимпийского комитета России.

Напомним, из-за санкций ВАДА россияне не могут выступать под своим флагом и использовать гимн России на Олимпиадах и чемпионатах мира. Эти санкции действительны для летних Игр в Токио и зимней Олимпиады в Пекине.

Летняя Олимпиада в Токио (Япония) пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) состоятся 4-20 февраля 2022 года.