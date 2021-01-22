ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Токио-2020
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр КокоринСделаем красиво? «Фиорентина» — последний шанс для Кокорина
  • 17:16
    • Логинов — победитель индивидуальной гонки на этапе КМ в Антхольце
  • 20:57
    • Правительство Японии рассматривает вариант проведения ОИ без зрителей
  • 19:33
    • Российские гандболисты обыграли Северную Македонию на ЧМ
  • 17:53
    • Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании
  • 17:40
    • Полузащитник ЦСКА продолжит карьеру в Турции
    Все новости спорта

    Правительство Японии рассматривает вариант проведения ОИ без зрителей

    Токио-2020 Коронавирус в спорте
    Правительство Японии из-за ситуации с коронавирусом рассматривает вариант проведения Олимпийских и Паралимпийских игр без зрителей.

    Олимпиада в Токио
    Олимпиада в Токио

    Японское правительство рассматривает три варианта проведения Игр: без каких-либо ограничений для зрителей, с ограничением в 50% от заполняемости залов или вообще при пустых трибунах, сообщает агентство Kyodo.

    «C учетом предположения, что Токио и остальной мир не смогут успешно взять распространение инфекции под контроль к 23 июля, в правительстве возникла идея провести Игры без зрителей, чтобы избежать их отмены или новой отсрочки и смягчить возможные негативные последствия для администрации премьер-министра Есихидэ Суги», — отмечается в сообщении Kyodo.

    Президент Ассоциации медиков Японии Тосио Накагава заявил, что невозможно принимать болельщиков из-за рубежа на фоне резкого роста числа заболевших COVID-19 в стране.

    «Количество спортивных делегаций огромно само по себе. Мы не можем позволить себе принимать иностранных зрителей, когда медицинская система находится под постоянной нагрузкой», — отметил Накагава.

    К концу весны Япония должна принять решение о количестве зрителей, которые будут допущены на каждое мероприятие, и о том, будет ли страна принимать болельщиков из-за границы.

    Проведение Олимпиады в Токио без зрителей обернется убытками для оргкомитета Игр, который рассчитывает выручить от продажи билетов 90 миллиардов иен (867 млн долларов).

    Губернатор Осаки Хирофуми Йошимура заявил в пятницу, что перенос Игр на 2024 год является наиболее «реалистичным» выбором.

    Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, однако, исключил еще одну отсрочку или отмену игр:

    «На данный момент у нас нет никаких оснований полагать, что Олимпийские игры в Токио не откроются 23 июля», — сказал он в интервью, добавив, что «плана не существует».

    Олимпийские игры должны пройти в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Порадуют ли две «Боруссии» результативным футболом?
  • «Боруссия» М — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • ПСЖ использует проблемы в обороне соперника
  • ПСЖ — «Монпелье». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Сможет ли «Леванте» продлить домашнюю серию побед?
  • «Леванте» — «Вальядолид». Прогноз и ставки
  • 3.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьБесплатная ставка $40 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    •  Играть Супер-бонус новым игрокам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.04
  • Экспресс дня 22 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Боруссия М — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.08
  • Прогноз на матч Леванте — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Беневенто — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.65
  • Прогноз на матч Сток Сити — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Жирона — Эспаньол
  • Футбол
  • Завтра в 20:15
    •  1.69
  • Прогноз на матч Бостон — Филадельфия
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч ЦСКА — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •