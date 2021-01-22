Правительство Японии рассматривает вариант проведения ОИ без зрителей

Правительство Японии из-за ситуации с коронавирусом рассматривает вариант проведения Олимпийских и Паралимпийских игр без зрителей.

Японское правительство рассматривает три варианта проведения Игр: без каких-либо ограничений для зрителей, с ограничением в 50% от заполняемости залов или вообще при пустых трибунах, сообщает агентство Kyodo.

«C учетом предположения, что Токио и остальной мир не смогут успешно взять распространение инфекции под контроль к 23 июля, в правительстве возникла идея провести Игры без зрителей, чтобы избежать их отмены или новой отсрочки и смягчить возможные негативные последствия для администрации премьер-министра Есихидэ Суги», — отмечается в сообщении Kyodo.

Президент Ассоциации медиков Японии Тосио Накагава заявил, что невозможно принимать болельщиков из-за рубежа на фоне резкого роста числа заболевших COVID-19 в стране.

«Количество спортивных делегаций огромно само по себе. Мы не можем позволить себе принимать иностранных зрителей, когда медицинская система находится под постоянной нагрузкой», — отметил Накагава.

К концу весны Япония должна принять решение о количестве зрителей, которые будут допущены на каждое мероприятие, и о том, будет ли страна принимать болельщиков из-за границы.

Проведение Олимпиады в Токио без зрителей обернется убытками для оргкомитета Игр, который рассчитывает выручить от продажи билетов 90 миллиардов иен (867 млн долларов).

Губернатор Осаки Хирофуми Йошимура заявил в пятницу, что перенос Игр на 2024 год является наиболее «реалистичным» выбором.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, однако, исключил еще одну отсрочку или отмену игр:

«На данный момент у нас нет никаких оснований полагать, что Олимпийские игры в Токио не откроются 23 июля», — сказал он в интервью, добавив, что «плана не существует».

Олимпийские игры должны пройти в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.