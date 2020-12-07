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    МОК отстранил НОК Белоруссии и Лукашенко от Олимпийских игр

    Токио-2020 Между тем Светская жизнь Скандалы
    Международный олимпийский комитет временно отстранил представителей Национального олимпийского комитета Белоруссии от участия в мероприятиях МОК, в том числе от Олимпийских игр.

    Александр Лукашенко
    Александр Лукашенко

    НОК Белоруссии был подвергнут санкциям за дискриминацию белорусских спортсменов за политические взгляды, что является нарушением Олимпийской хартии.

    «МОК пришел к выводу, что нынешнее руководство НОК Белоруссии не защищает от политической дискриминации. По этой причине МОК принял следующие временные меры.

    Во-первых, исключить нынешних членов исполкома НОК Белоруссии из всех мероприятий МОК, включая Олимпийские игры, это касается Александра Лукашенко и Виктора Лукашенко, как первого вице-президента, который отвечает за ежедневное управление НОК Белоруссии.

    Во-вторых, приостановить финансирование НОК Белоруссии, за исключением выплат, которые касаются подготовки к Олимпийским играм 2020 и 2022 годов.

    В-третьих, МОК попросил все международные федерации удостовериться, что белорусские спортсмены будут допущены ко всем квалификационным соревнованиям вне зависимости от их политических взглядов.

    В-четвертых, приостановить все переговоры, которые касаются проведения в Белоруссии будущих мероприятий МОК. МОК продолжит следить за ситуацией», — приводит слова президента МОК Томаса Баха ТАСС. 0

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