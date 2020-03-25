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    Бах: Перенос ОИ-2020 — огромная головоломка, все должны будут пойти на жертвы

    Токио-2020 Коронавирус в спорте
    Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что 26 марта будут проведены переговоры с руководящими органами всех 33 видов спорта, которые входят в программу Токио-2020.

    Томас Бах
    Томас Бах

    Напомним, что Олимпийские Игры были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

    Для решения задач, связанных с переносом Игр, создана рабочая группа, состоящая из членов Координационной комиссии МОК и организационного комитета.

    «Мы должны вместе посмотреть, какие есть варианты. После консультаций с федерациями мы также должны будем учесть изменения в спортивном календаре и множество других вопросов.

    Мы должны прийти к решению как можно скорее, но приоритетом должно быть качество решения, чтобы действительно учитывать интересы всех вовлеченных сторон.

    Перенос Игр — это огромная головоломка. Если вы уберете одну часть, то весь пазл будет разрушен. Все участники должны будут пойти на жертвы и компромиссы, чтобы обеспечить успех Токио-2020.

    Увидев доказательства профессионализма и самоотверженности организационного комитета, я уверен, что мы сможем справиться с этим первым в истории вызовом», — цитирует Баха Inside the games. 0

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