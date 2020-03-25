Бах: Перенос ОИ-2020 — огромная головоломка, все должны будут пойти на жертвы

Напомним, что Олимпийские Игры были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
Для решения задач, связанных с переносом Игр, создана рабочая группа, состоящая из членов Координационной комиссии МОК и организационного комитета.
«Мы должны вместе посмотреть, какие есть варианты. После консультаций с федерациями мы также должны будем учесть изменения в спортивном календаре и множество других вопросов.
Мы должны прийти к решению как можно скорее, но приоритетом должно быть качество решения, чтобы действительно учитывать интересы всех вовлеченных сторон.
Перенос Игр — это огромная головоломка. Если вы уберете одну часть, то весь пазл будет разрушен. Все участники должны будут пойти на жертвы и компромиссы, чтобы обеспечить успех Токио-2020.
Увидев доказательства профессионализма и самоотверженности организационного комитета, я уверен, что мы сможем справиться с этим первым в истории вызовом», — цитирует Баха Inside the games. 0