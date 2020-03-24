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    Кириленко: Перенос ОИ-2020 — это правильное и здравое решение

    Токио-2020 Баскетбол Сборная РоссииКоронавирус в спорте
    Решение о переносе Олимпиады 2020 года в Токио на год является абсолютно правильным и здравым решением, заявил президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

    Андрей Кириленко
    Андрей Кириленко

    Напомним, что глава МОК Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник, 24 марта, договорились о переносе Игр-2020 на следующий год из-за пандемии коронавируса.

    Соревнования должны пройти не позднее лета 2021 года. Изначально планировалось, что Олимпиада состоится с 24 июля по 9 августа текущего года.

    «Решение, принятое Международным олимпийским комитетом и японской стороной — конечно же, правильное в условиях мировой пандемии.

    Очевидно, что большинству атлетов сейчас не до подготовки и выхода на пик формы. Думаю, это абсолютно здравое решение.

    Сейчас сложно говорить, когда состоится мужской отборочный турнир, в котором примет участие сборная России. Все зависит от дальнейшего развития ситуации с пандемией», — сказал Кириленко «Р-Спорт». 0

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