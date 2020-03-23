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    Далалоян: Отменять или бойкотировать Олимпиаду-2020 не стоит

    Токио-2020 Спортивная гимнастикаКоронавирус в спорте
    Трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян выразил мнение, что не стоит отменять или переносить Олимпийские игры в Токио.

    Артур Далалоян
    Артур Далалоян

    «Думаю, что отменять или бойкотировать точно не стоит. Мое мнение таково: всем нужно приложить максимум усилий, чтобы справиться с проблемой, остановить распространение коронавируса и вернуться к обычной жизни — к работе и соревнованиям. В мире у всех много дел — у каждого свое.

    Отменять или бойкотировать Олимпиаду — не совсем правильно и не совсем уважительно по отношению к спортсменам и к людям, которые ради этого работали. Япония очень много сделала, построила олимпийские объекты. Нужно постараться побороть вирус так, чтобы получилось уложиться в заранее отведенные сроки», — цитирует спортсмена «Спорт-Экспресс». 0

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