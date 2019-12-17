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    WADA открыло 15 дел в отношении россиян после перепроверки проб

    Токио-2020 Допинг Скандалы Между тем
    Всемирное антидопинговое агентство (WADA) открыло 15 дел в отношении российских спортсменов после перепроверки проб Московской лаборатории.

    Зона допинг-контроля
    Зона допинг-контроля

    Об этом рассказала заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

    «Провести повторный анализ двух с лишним тысяч проб — это не так быстро. Этот процесс еще идет, материалы дел направляются в международные федерации. И часть дел будет передана в РУСАДА, как я понимаю, потому что мы уже имеем несколько дел из списка.

    Это порядка 15 дел. Включены ли эти дела в пресловутый список 145 спортсменов, о которых нет данных в переданной базе, мне неизвестно, потому что у нас этого списка нет. У WADA список этих имен есть, но они его не публикуют», — цитирует Пахноцкую «Р-Спорт».

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    • «Нет, это не те дела, которые связаны только с манипуляциями в базе данных. Это в большей части как раз исследование биоматериала. Ну и исследование системы LIMS, конечно. Потому что там идет взаимодействие тех людей, кто занимается проблемой. Все данные исследуются и так, и так», — отметил глава РУСАДА Юрий Ганус. 0

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