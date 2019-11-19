Бах прокомментировал возможность отстранения России от Олимпиады в Токио

Глава Международного олимпийского комитета (МОК)высказался о текущем положении России и не стал обсуждать возможное отстранение страны от Олимпиады в Токио.

«Все в руках WADA, после чего Спортивный арбитражный суд объявит окончательные санкции. Я не могу ответить на этот вопрос, поскольку это не в компетенции МОК.

Мы просто хотим, чтоб виновные понесли наказание, а невиновные получили защиту», — цитирует Баха «Советский Спорт» со ссылкой на АР.

Напомним, по итогам анализа данных, полученных из Московской лаборатории, были выявлены несоответствия с базой LIMS, которая имеется в распоряжении WADA.

На основании этого в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) было открыто дело о соответствии, а от российской стороны потребованы объяснения. 0