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    Бах прокомментировал возможность отстранения России от Олимпиады в Токио

    Токио-2020 Сборная России Допинг Между тем Скандалы
    Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о текущем положении России и не стал обсуждать возможное отстранение страны от Олимпиады в Токио.

    Томас Бах
    Томас Бах

    «Все в руках WADA, после чего Спортивный арбитражный суд объявит окончательные санкции. Я не могу ответить на этот вопрос, поскольку это не в компетенции МОК.

    Мы просто хотим, чтоб виновные понесли наказание, а невиновные получили защиту», — цитирует Баха «Советский Спорт» со ссылкой на АР.

    Напомним, по итогам анализа данных, полученных из Московской лаборатории, были выявлены несоответствия с базой LIMS, которая имеется в распоряжении WADA.

    На основании этого в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) было открыто дело о соответствии, а от российской стороны потребованы объяснения. 0

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