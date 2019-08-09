Мужская сборнаяпо волейболу обыграла командув стартовом матче квалификационного турнира к летним Олимпийским играм 2020 года.

Сборная России обыграла Мексику в отборе к Олимпиаде-2020 globallookpress.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, закончилась со счетом 3:0 (25:15, 25:11, 25:17) в пользу россиян.

Самыми результативными в составе сборной России стали Дмитрий Мусэрский (8 очков), Дмитрий Волков (7) и Максим Михайлов (7). У мексиканской команды больше всех очков набрал Даниэль Варгас (9).

В следующем туре российская команда сыграет против сборной Кубы. Олимпийский отборочный турнир завершится 11 августа.

Победитель группы получит путевку на Олимпиаду в Токио, у остальных команд будет возможность квалифицироваться на Игры-2020 на континентальных отборочных турнирах в январе. 0