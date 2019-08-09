Сборная России обыграла Мексику в отборе к Олимпиаде-2020
globallookpress.com
Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, закончилась со счетом 3:0 (25:15, 25:11, 25:17) в пользу россиян.
Самыми результативными в составе сборной России стали Дмитрий Мусэрский (8 очков), Дмитрий Волков (7) и Максим Михайлов (7). У мексиканской команды больше всех очков набрал Даниэль Варгас (9).
В следующем туре российская команда сыграет против сборной Кубы. Олимпийский отборочный турнир завершится 11 августа.
Победитель группы получит путевку на Олимпиаду в Токио, у остальных команд будет возможность квалифицироваться на Игры-2020 на континентальных отборочных турнирах в январе. 0