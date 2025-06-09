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    Фернандес быстро отправит немку домой?

    Фернандес — Мария. Ставка (к. 1.81) и прогноз на матч турнира в Лондоне, 09 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Фернандес — Мария
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    Лейла Фернандес
    Канадка Лейла Фернандес и немка Татьяна Мария встретятся в первом круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 09 июня, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фернандес — Мария, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Лейла Фернандес

    Долгожданного прорыва Фернандес так и не состоялось, хотя Лейла надеялась вернуться хотя бы в двадцатку сильнейших.

    Канадская теннисистка старается делать все возможное, чтобы как-то стабилизировать свой теннис в самый разгар сезона, но она не может выиграть три матча кряду.

    На «Ролан Гаррос» она уже в первом круге без вариантов проиграла сербке Ольге Данилович, хотя надежды на этот старт были огромные.

    Во всех компонентах игры канадка превосходит Марию, но учитывая характер Лейлы, никто не удивится, если она снова вылетит в первом круге престижных соревновнований.

    Татьяна Мария

    Лучшие свои результаты по карьере Мария демонстрировала как раз на траве, поскольку именно на этом покрытии она себя чувствует максимально комфортно.

    Прогнозы на теннис

    Возраст дает о себе знать, поэтому совсем не стоит удивляться провальным показателям немки на иных покрытиях.

    При всем этом в текущем сезоне она не так уж и плоха. Она играла в четвертьфинале грунтового турнира в колумбийской Боготе и на одном дыхании прошла квалификацию Лондона.

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    В поединке с Фернандес все равно немке будет тяжело, но она способна подобрать ключи к нестабильной обороне канадки.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в канадку в этом поединке: победа Фернандес — 1.31, победа Марии — 3.46.

    Прогноз: Фернандес справится с возрастной немкой.

    Ставка: Ф1 (-4) за 1.81.

    Альтернативный прогноз: Мария не сможет сыграть на уровне и провалит очередной старт.

    Альтернативная ставка: ТМ 18.5 с коэффициентом 2.88.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Фернандес — Мария?

    Матч Фернандес — Мария состоится 09 июня 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Фернандес — Мария?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-4).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Фернандес — Мария?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-4)» с коэффициентом у букмекеров 1.81.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Фернандес — Мария?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Фернандес — Мария?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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