Беррейдж — Анисимова. Ставка (к. 1.84) и прогноз на матч турнира в Лондоне, 09 июня 2025 года

Джуди Беррейдж
У Беррейдж все плохо в этом сезоне с результатами, поэтому неудивительно, что она болтается в середине второй сотни рейтинга без особых перспектив улучшения позиций по сезону.
В шести последних матчах британка смогла разжиться всего одной победой, которая пришлась на выигрыш у хорватки Яны Фетт в рамках турнира в Бирмингеме.
За время с начала года Джуди не смогла ни разу одержать две победы подряд, что говорит о глубоком упадке игры Беррейдж.
В первом матче лондонского турнира её играть против мощной Анисимовой, и шансов на выигрыш предстоящего поединка предельно мало.
Аманда Анисимова
Состояние Анисимовой более, чем боевое, что она и продемонстрировала на только что завершившемся «Ролан Гаррос».
Она завершила свое выступление в третьем круге соревнований, уступив только будущей финалистке турнира Арине Соболенко.
В этом году Аманда играла ещё, и в полуфинале домашнего турнира в Чарльстоне, но не смогла завершить полуфинальный матч из-за повреждения.
С Беррейдж у неё особых проблем возникнуть не должно, пусть Джоди и будет играть при поддержке болельщиков.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Беррейдж — 7.10, победа Анисимовой — 1.10.
Прогноз: Анисимова не испытает никаких проблем с добычей убедительной победы.
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Ставка: Ф2 (-5.5) за 1.84.
Альтернативный прогноз: Игра будет в одну калитку, поэтому большого количества геймов в этом поединке ждать не стоит.
Альтернативная ставка: ТМ 16.5 с коэффициентом 3.58.