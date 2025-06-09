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    Беррейдж будет ждать очередное фиаско?

    Беррейдж — Анисимова. Ставка (к. 1.84) и прогноз на матч турнира в Лондоне, 09 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Беррейдж — Анисимова
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    Аманда Анисимова
    Британка Джоди Беррейдж и американка Аманда Анисимова встретятся в первом круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 09 июня, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Беррейдж — Анисимова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Джуди Беррейдж

    У Беррейдж все плохо в этом сезоне с результатами, поэтому неудивительно, что она болтается в середине второй сотни рейтинга без особых перспектив улучшения позиций по сезону.

    В шести последних матчах британка смогла разжиться всего одной победой, которая пришлась на выигрыш у хорватки Яны Фетт в рамках турнира в Бирмингеме.

    За время с начала года Джуди не смогла ни разу одержать две победы подряд, что говорит о глубоком упадке игры Беррейдж.

    В первом матче лондонского турнира её играть против мощной Анисимовой, и шансов на выигрыш предстоящего поединка предельно мало.

    Аманда Анисимова

    Состояние Анисимовой более, чем боевое, что она и продемонстрировала на только что завершившемся «Ролан Гаррос».

    Прогнозы на теннис

    Она завершила свое выступление в третьем круге соревнований, уступив только будущей финалистке турнира Арине Соболенко.

    В этом году Аманда играла ещё, и в полуфинале домашнего турнира в Чарльстоне, но не смогла завершить полуфинальный матч из-за повреждения.

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    С Беррейдж у неё особых проблем возникнуть не должно, пусть Джоди и будет играть при поддержке болельщиков.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Беррейдж — 7.10, победа Анисимовой — 1.10.

    Прогноз: Анисимова не испытает никаких проблем с добычей убедительной победы.

    Ставка: Ф2 (-5.5) за 1.84.

    Альтернативный прогноз: Игра будет в одну калитку, поэтому большого количества геймов в этом поединке ждать не стоит.

    Альтернативная ставка: ТМ 16.5 с коэффициентом 3.58.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Беррейдж — Анисимова?

    Матч Беррейдж — Анисимова состоится 09 июня 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Беррейдж — Анисимова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-5.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Беррейдж — Анисимова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-5.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.84.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Беррейдж — Анисимова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Беррейдж — Анисимова?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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