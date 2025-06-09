Беррейдж — Анисимова. Ставка (к. 1.84) и прогноз на матч турнира в Лондоне, 09 июня 2025 года

Британка Джоди Беррейдж и американка Аманда Анисимова встретятся в первом круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 09 июня, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Беррейдж — Анисимова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Джуди Беррейдж

У Беррейдж все плохо в этом сезоне с результатами, поэтому неудивительно, что она болтается в середине второй сотни рейтинга без особых перспектив улучшения позиций по сезону.

В шести последних матчах британка смогла разжиться всего одной победой, которая пришлась на выигрыш у хорватки Яны Фетт в рамках турнира в Бирмингеме.

За время с начала года Джуди не смогла ни разу одержать две победы подряд, что говорит о глубоком упадке игры Беррейдж.

В первом матче лондонского турнира её играть против мощной Анисимовой, и шансов на выигрыш предстоящего поединка предельно мало.

Аманда Анисимова

Состояние Анисимовой более, чем боевое, что она и продемонстрировала на только что завершившемся «Ролан Гаррос».

Прогнозы на теннис

Она завершила свое выступление в третьем круге соревнований, уступив только будущей финалистке турнира Арине Соболенко.

В этом году Аманда играла ещё, и в полуфинале домашнего турнира в Чарльстоне, но не смогла завершить полуфинальный матч из-за повреждения.

С Беррейдж у неё особых проблем возникнуть не должно, пусть Джоди и будет играть при поддержке болельщиков.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Беррейдж — 7.10, победа Анисимовой — 1.10.

Прогноз: Анисимова не испытает никаких проблем с добычей убедительной победы.

Ставка: Ф2 (-5.5) за 1.84.

Альтернативный прогноз: Игра будет в одну калитку, поэтому большого количества геймов в этом поединке ждать не стоит.

Альтернативная ставка: ТМ 16.5 с коэффициентом 3.58.