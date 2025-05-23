Оже-Альяссим — Рублев. Ставка (к. 1.98) и прогноз на турнир в Гамбурге 23 мая 2025 года

Россиянин Андрей Рублев сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима в полуфинале турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия). Матч пройдет 23 мая, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Оже-Альяссим — Рублев, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Оже-Альяссим

Феликс пятый раз в этом году дошел до полуфинала.

Интересно, что перед этим канадский теннисист не выиграл ни одного матча на грунте.

Ранее на этой неделе Оже-Альяссим прервал серию из пяти поражений. После «Мастерса» в Майами, на котором он уступил в третьем круге Лоренцо Музетти, Феликс не выиграл ни одного матча в Монте-Карло, Мюнхене, Мадриде и на «челленджере» в Эшториле.

В четвертьфинале текущего турнира Оже-Альяссим одержал победу над французом Александром Мюллером (7:6, 6:7, 6:3), который перед этим тормознул Сашу Зверева.

Прогнозы на теннис

В первом раунде Оже-Альяссим одержал победу над немцем Даниэлем Альтмайером (6:3, 6:3), а во втором выиграл у француза Джованни Мпетши-Перрикара (6:2, 6:4).

Рублев

Андрей тем временем третий раз в сезоне сыграет в полуфинале.

Российский теннисист выиграл три матча подряд впервые после победы на февральском «пятисотнике» в Дохе.

В четвертьфинале у Рублева, как и ожидалось, был непростой матч против итальянца Лучано Дардери — 6:1, 3:6, 6:3.

В первом круге Андрей одержал уверенную победу над боснийцем Дамиром Джумхуром — 6:4, 6:3.

Во втором матче Рублев одержал победу над 17-летним немцем Джастином Энгелем — 6:3, 7:5. Во второй партии он отыграл сетбол при счете 4:5.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 2.02, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.79.

Прогноз: Андрей выиграл семь из восьми матчей против Феликса. Но при этом три предыдущие встречи с канадцем получились невероятно сложными: в 2024-м Рублев обыграл Оже-Альяссима в Роттердаме и Мадриде — в первом случае со счетом 3:6, 7:6, 7:5, а во втором — 4:6, 7:5, 7:5. В этом году россиянин с трудом остановил североамериканца в Дохе — 7:5, 4:6, 7:6.

Вряд ли в предстоящем матче будет существенно легче. Оже-Альяссим вообще не напрягался на недавних турнирах, но сейчас он точно настроен побороться за титул.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.98.