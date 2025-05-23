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    Рублев обыграет Оже-Альяссима и выйдет в финал?

    Оже-Альяссим — Рублев. Ставка (к. 1.98) и прогноз на турнир в Гамбурге 23 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Оже-Альяссим — Рублев
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима в полуфинале турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия). Матч пройдет 23 мая, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Оже-Альяссим — Рублев, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Гамбург. Мужчины 23 Мая 2025 года

    Феликс Оже-Альяссим

  • Канада
    •  Феликс Оже-Альяссим 18:30 Андрей Рублёв

    Андрей Рублёв

  • Россия
    •

    Оже-Альяссим

    Феликс пятый раз в этом году дошел до полуфинала.

    Интересно, что перед этим канадский теннисист не выиграл ни одного матча на грунте.

    Ранее на этой неделе Оже-Альяссим прервал серию из пяти поражений. После «Мастерса» в Майами, на котором он уступил в третьем круге Лоренцо Музетти, Феликс не выиграл ни одного матча в Монте-Карло, Мюнхене, Мадриде и на «челленджере» в Эшториле.

    В четвертьфинале текущего турнира Оже-Альяссим одержал победу над французом Александром Мюллером (7:6, 6:7, 6:3), который перед этим тормознул Сашу Зверева.

    Прогнозы на теннис

    В первом раунде Оже-Альяссим одержал победу над немцем Даниэлем Альтмайером (6:3, 6:3), а во втором выиграл у француза Джованни Мпетши-Перрикара (6:2, 6:4).

    Рублев

    Андрей тем временем третий раз в сезоне сыграет в полуфинале.

    Российский теннисист выиграл три матча подряд впервые после победы на февральском «пятисотнике» в Дохе.

    В четвертьфинале у Рублева, как и ожидалось, был непростой матч против итальянца Лучано Дардери — 6:1, 3:6, 6:3.

    В первом круге Андрей одержал уверенную победу над боснийцем Дамиром Джумхуром — 6:4, 6:3.

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    Во втором матче Рублев  одержал победу над 17-летним немцем Джастином Энгелем — 6:3, 7:5. Во второй партии он отыграл сетбол при счете 4:5.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 2.02, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.79.

    Прогноз: Андрей выиграл семь из восьми матчей против Феликса. Но при этом три предыдущие встречи с канадцем получились невероятно сложными: в 2024-м Рублев обыграл Оже-Альяссима в Роттердаме и Мадриде — в первом случае со счетом 3:6, 7:6, 7:5, а во втором — 4:6, 7:5, 7:5. В этом году россиянин с трудом остановил североамериканца в Дохе — 7:5, 4:6, 7:6.

    Вряд ли в предстоящем матче будет существенно легче. Оже-Альяссим вообще не напрягался на недавних турнирах, но сейчас он точно настроен побороться за титул.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.98.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Оже-Альяссим — Рублев?

    Матч Оже-Альяссим — Рублев состоится 23 мая 2025 года в 18:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Оже-Альяссим — Рублев?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Оже-Альяссим — Рублев?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,5» с коэффициентом у букмекеров 1.98.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Оже-Альяссим — Рублев?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Оже-Альяссим — Рублев?

    Коэффициенты букмекеров: на Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 2.02, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.79.

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    Оже-Альяссим — Рублев: прогноз и ставка за 1.98, статистика, коэффициенты матча 23.05.202518:30. Рублев обыграет Оже-Альяссима и выйдет в финал?
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