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    Калинская снова выиграет у Киз?

    Киз — Калинская. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Мадриде 26 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Киз — Калинская
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    Анна Калинская
    Россиянка Анна Калинская сыграет против американки Мэдисон Киз в третьем круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 26 апреля, начало — 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Киз — Калинская, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Женщины 26 Апреля 2025 года

    Мэдисон Кис

  • США
    •  Мэдисон Кис 14:00 Анна Калинская

    Анна Калинская

  • Россия
    •

    Киз

    Мэдисон в стартовом матче одержала победу над итальянкой Лючией Бронцетти — 6:4, 6:3.

    В текущем сезоне американка выигрывала хотя бы один матч на всех турнирах, в которых принимала участие.

    Для Киз это был всего лишь третий матч на грунте этой весной. В начале апреля действующая чемпионка Australian Open прошла лишь один раунд на домашнем «пятисотнике» в Чарлстоне.

    Перед этим Киз проиграла 19-летней филиппинке Александре Эале в третьем круге «тысячника» в Майами.

    Прогнозы на теннис

    Но благодаря зимним успехам у нее по-прежнему шикарный баланс в этом году — 21 победа и только четыре поражения.

    Калинская

    Анна тоже попала в число сеяных и стартовала сразу со второго круга.

    В первом матче российская теннисистка выиграла у француженки Диан Парри — 7:6, 6:4.

    В начале месяца Калинская дошла до третьего раунда в Чарлстоне. Это был всего лишь второй случай в сезоне, когда ей удалось выиграть больше одного матча.

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    В начале сезона Калинскую постоянно беспокоили травмы и проблемы со здоровьем. В этом году она провела пока лишь 15 матчей (семь побед и восемь поражений).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Киз в этом матче можно поставить за 1.41, победу Калинской букмекеры предлагают за 2.91.

    Прогноз: три недели назад Анна одержала уверенную победу над Мэдисон на турнире в Чарлстоне — 6:2, 6:4. Несмотря на это, сейчас оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Киз — Калинская?

    Матч Киз — Калинская состоится 26 апреля 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Киз — Калинская?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 21,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Киз — Калинская?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 21,5» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Киз — Калинская?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Киз — Калинская?

    Коэффициенты букмекеров: на Киз в этом матче можно поставить за 1.41, победу Калинской букмекеры предлагают за 2.91.

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