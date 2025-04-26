Киз — Калинская. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Мадриде 26 апреля 2025 года

Россиянка Анна Калинская сыграет против американки Мэдисон Киз в третьем круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 26 апреля, начало — 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Киз — Калинская, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Киз

Мэдисон в стартовом матче одержала победу над итальянкой Лючией Бронцетти — 6:4, 6:3.

В текущем сезоне американка выигрывала хотя бы один матч на всех турнирах, в которых принимала участие.

Для Киз это был всего лишь третий матч на грунте этой весной. В начале апреля действующая чемпионка Australian Open прошла лишь один раунд на домашнем «пятисотнике» в Чарлстоне.

Перед этим Киз проиграла 19-летней филиппинке Александре Эале в третьем круге «тысячника» в Майами.

Прогнозы на теннис

Но благодаря зимним успехам у нее по-прежнему шикарный баланс в этом году — 21 победа и только четыре поражения.

Калинская

Анна тоже попала в число сеяных и стартовала сразу со второго круга.

В первом матче российская теннисистка выиграла у француженки Диан Парри — 7:6, 6:4.

В начале месяца Калинская дошла до третьего раунда в Чарлстоне. Это был всего лишь второй случай в сезоне, когда ей удалось выиграть больше одного матча.

В начале сезона Калинскую постоянно беспокоили травмы и проблемы со здоровьем. В этом году она провела пока лишь 15 матчей (семь побед и восемь поражений).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Киз в этом матче можно поставить за 1.41, победу Калинской букмекеры предлагают за 2.91.

Прогноз: три недели назад Анна одержала уверенную победу над Мэдисон на турнире в Чарлстоне — 6:2, 6:4. Несмотря на это, сейчас оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.95.