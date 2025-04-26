Киз — Калинская. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Мадриде 26 апреля 2025 года

Мэдисон Кис
Анна Калинская
Киз
Мэдисон в стартовом матче одержала победу над итальянкой Лючией Бронцетти — 6:4, 6:3.
В текущем сезоне американка выигрывала хотя бы один матч на всех турнирах, в которых принимала участие.
Для Киз это был всего лишь третий матч на грунте этой весной. В начале апреля действующая чемпионка Australian Open прошла лишь один раунд на домашнем «пятисотнике» в Чарлстоне.
Перед этим Киз проиграла 19-летней филиппинке Александре Эале в третьем круге «тысячника» в Майами.
Но благодаря зимним успехам у нее по-прежнему шикарный баланс в этом году — 21 победа и только четыре поражения.
Калинская
Анна тоже попала в число сеяных и стартовала сразу со второго круга.
В первом матче российская теннисистка выиграла у француженки Диан Парри — 7:6, 6:4.
В начале месяца Калинская дошла до третьего раунда в Чарлстоне. Это был всего лишь второй случай в сезоне, когда ей удалось выиграть больше одного матча.
В начале сезона Калинскую постоянно беспокоили травмы и проблемы со здоровьем. В этом году она провела пока лишь 15 матчей (семь побед и восемь поражений).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Киз в этом матче можно поставить за 1.41, победу Калинской букмекеры предлагают за 2.91.
Прогноз: три недели назад Анна одержала уверенную победу над Мэдисон на турнире в Чарлстоне — 6:2, 6:4. Несмотря на это, сейчас оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.95.