Александрова — Данилович. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Мадриде 25 апреля 2025 года

Александрова
Екатерина на этот раз оказалась в числе сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.
На прошлой неделе российская теннисистка дошла до полуфинала на «пятисотнике» в Штутгарте.
На этом турнире Александрова обыграла двух соперниц из топ-10: во втором круге она спокойно обыграла Мирру Андрееву, а в четвертьфинале разгромила Джессику Пегулу.
В 1/2 финала Александрова уступила Алене Остапенко, которая в итоге и выиграла титул.
Также стоит обратить внимание, что в начале апреля Александрова дошла до полуфинала на грунтовом турнире категории ATP 500 в Чарлстоне (США).
Данилович
Ольга в стартовом матче одержала уверенную победу над бывшей первой ракеткой мира Викторией Азаренко — 6:4, 6:2.
Этой весной сербская теннисистка провела на грунте уже 11 матчей. На данном отрезке у нее 10 побед и лишь одно поражение.
В конце марта Данилович выиграла турнир WTA 125 в турецкой Анталье. В финале 24-летняя теннисистка одержала победу над представительницей Андорры Викторией Хименес-Касинцевой (6:2, 6:3).
Ну а на прошлой неделе она остановилась в шаге от титула на турнире во французском Руане. В решающем матче Данилович уступила украинке Элине Свитолиной (4:6, 6:7).
Еще одним серьезным успехом Данилович в этом году стал выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 1.49, победу Данилович букмекеры предлагают за 2.62.
Прогноз: у Екатерины после турнира в Штутгарте было меньше недели на восстановление, то же самое касается и ее соперницы. Кто из девушек будет лучше готов к предстоящему матчу — сложно сказать. Так что в этом случае есть смысл рассмотреть ставки без учета исхода.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.