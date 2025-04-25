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    Сможет ли Александрова обыграть Данилович?

    Александрова — Данилович. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Мадриде 25 апреля 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Екатерина Александрова
    Прогноз и ставки на Александрова — Данилович
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    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против сербки Ольги Данилович во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 25 апреля, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Александрова — Данилович, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Александрова

    Екатерина на этот раз оказалась в числе сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

    На прошлой неделе российская теннисистка дошла до полуфинала на «пятисотнике» в Штутгарте.

    На этом турнире Александрова обыграла двух соперниц из топ-10: во втором круге она спокойно обыграла Мирру Андрееву, а в четвертьфинале разгромила Джессику Пегулу.

    В 1/2 финала Александрова уступила Алене Остапенко, которая в итоге и выиграла титул.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит обратить внимание, что в начале апреля Александрова дошла до полуфинала на грунтовом турнире категории ATP 500 в Чарлстоне (США).

    Данилович

    Ольга в стартовом матче одержала уверенную победу над бывшей первой ракеткой мира Викторией Азаренко — 6:4, 6:2.

    Этой весной сербская теннисистка провела на грунте уже 11 матчей. На данном отрезке у нее 10 побед и лишь одно поражение.

    В конце марта Данилович выиграла турнир WTA 125 в турецкой Анталье. В финале 24-летняя теннисистка одержала победу над представительницей Андорры Викторией Хименес-Касинцевой (6:2, 6:3).

    Ну а на прошлой неделе она остановилась в шаге от титула на турнире во французском Руане. В решающем матче Данилович уступила украинке Элине Свитолиной (4:6, 6:7).

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    Еще одним серьезным успехом Данилович в этом году стал выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 1.49, победу Данилович букмекеры предлагают за 2.62.

    Прогноз: у Екатерины после турнира в Штутгарте было меньше недели на восстановление, то же самое касается и ее соперницы. Кто из девушек будет лучше готов к предстоящему матчу — сложно сказать. Так что в этом случае есть смысл рассмотреть ставки без учета исхода.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Александрова — Данилович?

    Матч Александрова — Данилович состоится 25 апреля 2025 года в 13:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Александрова — Данилович?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 21,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Александрова — Данилович?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 21,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Александрова — Данилович?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Александрова — Данилович?

    Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 1.49, победу Данилович букмекеры предлагают за 2.62.

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