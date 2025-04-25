Александрова — Данилович. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Мадриде 25 апреля 2025 года

Россиянка Екатерина Александрова сыграет против сербки Ольги Данилович во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 25 апреля, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Александрова — Данилович, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Александрова

Екатерина на этот раз оказалась в числе сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

На прошлой неделе российская теннисистка дошла до полуфинала на «пятисотнике» в Штутгарте.

На этом турнире Александрова обыграла двух соперниц из топ-10: во втором круге она спокойно обыграла Мирру Андрееву, а в четвертьфинале разгромила Джессику Пегулу.

В 1/2 финала Александрова уступила Алене Остапенко, которая в итоге и выиграла титул.

Прогнозы на теннис

Также стоит обратить внимание, что в начале апреля Александрова дошла до полуфинала на грунтовом турнире категории ATP 500 в Чарлстоне (США).

Данилович

Ольга в стартовом матче одержала уверенную победу над бывшей первой ракеткой мира Викторией Азаренко — 6:4, 6:2.

Этой весной сербская теннисистка провела на грунте уже 11 матчей. На данном отрезке у нее 10 побед и лишь одно поражение.

В конце марта Данилович выиграла турнир WTA 125 в турецкой Анталье. В финале 24-летняя теннисистка одержала победу над представительницей Андорры Викторией Хименес-Касинцевой (6:2, 6:3).

Ну а на прошлой неделе она остановилась в шаге от титула на турнире во французском Руане. В решающем матче Данилович уступила украинке Элине Свитолиной (4:6, 6:7).

Еще одним серьезным успехом Данилович в этом году стал выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 1.49, победу Данилович букмекеры предлагают за 2.62.

Прогноз: у Екатерины после турнира в Штутгарте было меньше недели на восстановление, то же самое касается и ее соперницы. Кто из девушек будет лучше готов к предстоящему матчу — сложно сказать. Так что в этом случае есть смысл рассмотреть ставки без учета исхода.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.