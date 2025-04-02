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    Гаске продлит ужасную серию Коболли?

    Гаске — Коболли. Ставка (к. 1.98) и прогноз на турнир в Бухаресте 2 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Гаске — Коболли
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    Ришар Гаске
    Француз Ришар Гаске сыграет против итальянца Флавио Коболли во втором круге турнира в Бухаресте (Румыния). Матч пройдет 2 апреля, начало — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч Гаске — Коболли, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Гаске

    Ришар попал в основную сетку благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.

    В первом круге француз одержал волевую победу над нидерландцем Ботиком ван де Зандшульпом — 4:6, 7:5, 6:1.

    Гаске впервые в сезоне выиграл у соперника из топ-100.

    В этом году 38-летний Гаске еще ни разу не выигрывал больше одного матча.

    Прогнозы на теннис

    Еще в прошлом году Гаске сообщил, что завершит карьеру сразу после Ролан Гаррос-2025.

    Коболли

    Флавио пока что уверенно входит в список главных разочарований сезона.

    Похоже, итальянец чересчур быстро расслабился после того, как дебютировал в топ-30.

    В текущем сезоне Коболли выиграл всего лишь три матча.

    При этом в 2025-м у Коболли пока нет ни одной победы на уровне ATP 250 и выше.

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    На недавнем «Мастерсе» в Майами Флавио проиграл в стартовом матче аргентинскому грунтовику Тиаго Тиранте.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Гаске в этом матче можно поставить за 2.72, победу Коболли букмекеры предлагают за 1.46.

    Прогноз: два года назад Ришар выиграл у Флавио на грунтовом «челленджере» в Сан-Бенедетто. Возможно, итальянец возьмет реванш у возрастного соперника, но при этом уверены, что Гаске не отдаст матч без борьбы.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.98.

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    Гаске — Коболли: прогноз и ставка за 1.98, статистика, коэффициенты матча 02.04.202512:30. Гаске продлит ужасную серию Коболли?
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