Француз Ришар Гаске сыграет против итальянца Флавио Коболли во втором круге турнира в Бухаресте (Румыния). Матч пройдет 2 апреля, начало — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч Гаске — Коболли, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Гаске

Ришар попал в основную сетку благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.

В первом круге француз одержал волевую победу над нидерландцем Ботиком ван де Зандшульпом — 4:6, 7:5, 6:1.

Гаске впервые в сезоне выиграл у соперника из топ-100.

В этом году 38-летний Гаске еще ни разу не выигрывал больше одного матча.

Прогнозы на теннис

Еще в прошлом году Гаске сообщил, что завершит карьеру сразу после Ролан Гаррос-2025.

Коболли

Флавио пока что уверенно входит в список главных разочарований сезона.

Похоже, итальянец чересчур быстро расслабился после того, как дебютировал в топ-30.

В текущем сезоне Коболли выиграл всего лишь три матча.

При этом в 2025-м у Коболли пока нет ни одной победы на уровне ATP 250 и выше.

На недавнем «Мастерсе» в Майами Флавио проиграл в стартовом матче аргентинскому грунтовику Тиаго Тиранте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Гаске в этом матче можно поставить за 2.72, победу Коболли букмекеры предлагают за 1.46.

Прогноз: два года назад Ришар выиграл у Флавио на грунтовом «челленджере» в Сан-Бенедетто. Возможно, итальянец возьмет реванш у возрастного соперника, но при этом уверены, что Гаске не отдаст матч без борьбы.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.98.