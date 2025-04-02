Гаске
Ришар попал в основную сетку благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.
В первом круге француз одержал волевую победу над нидерландцем Ботиком ван де Зандшульпом — 4:6, 7:5, 6:1.
Гаске впервые в сезоне выиграл у соперника из топ-100.
В этом году 38-летний Гаске еще ни разу не выигрывал больше одного матча.
Еще в прошлом году Гаске сообщил, что завершит карьеру сразу после Ролан Гаррос-2025.
Коболли
Флавио пока что уверенно входит в список главных разочарований сезона.
Похоже, итальянец чересчур быстро расслабился после того, как дебютировал в топ-30.
В текущем сезоне Коболли выиграл всего лишь три матча.
При этом в 2025-м у Коболли пока нет ни одной победы на уровне ATP 250 и выше.
На недавнем «Мастерсе» в Майами Флавио проиграл в стартовом матче аргентинскому грунтовику Тиаго Тиранте.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Гаске в этом матче можно поставить за 2.72, победу Коболли букмекеры предлагают за 1.46.
Прогноз: два года назад Ришар выиграл у Флавио на грунтовом «челленджере» в Сан-Бенедетто. Возможно, итальянец возьмет реванш у возрастного соперника, но при этом уверены, что Гаске не отдаст матч без борьбы.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.98.