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    Кудерметова проиграет Анисимовой с разгромным счетом?

    Анисимова — Кудерметова. Ставка (к. 2.25) и прогноз на турнир в Чарлстоне 2 апреля 2025 года

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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против американки Аманды Анисимовой во втором круге турнира WTA 500 в Чарлстоне (США). Матч пройдет 2 апреля, начало — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч Анисимова — Кудерметова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Чарльстон. Женщины 02 Апреля 2025 года

    Аманда Анисимова

  • США
    •  Аманда Анисимова 02:30 Вероника Кудерметова

    Вероника Кудерметова

  • Россия
    •

    Анисимова

    Аманда в середине февраля стала чемпионкой «тысячника» в Дохе и дебютировала в топ-20. Вот только с тех пор она выиграла лишь два матча.

    В Дубае американка сразу проиграла своей соотечественница Маккартни Кесслер, а в Индиан-Уэллс уступила в стартовом матче Белинде Бенчич.

    На недавнем «тысячнике» в Майами Анисимова дошла до четвертого круга, где сенсационно проиграла британке Эмме Радукану.

    Правда, перед этим Анисимова успела остановить Мирру Андрееву (7:6, 2:6, 6:3).

    Прогнозы на теннис

    В прошлом году Аманда одержала две победы и потерпела шесть поражений на грунте, а в 2023-м у нее и вовсе был лишь один матч на этом покрытии.

    Кудерметова

    Вероника в первом раунде спокойно переиграла 230-ю ракетку мира Марию Матеас — 6:0, 6:2.

    Однако переоценивать этот результат тоже не стоит, все-таки у россиянки была не самая опасная соперница.

    Скорее, стоит обратить внимание на ее поражение от Мирры Андреевой (0:6, 2:6) во втором круге турнира в Майами.

    В Индиан-Уэллс Кудерметова тоже не впечатлила, проиграв в стартовом матче румынке Жаклин Кристиан.

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    При этом после Australian Open Кудерметова пока ни разу не проходила дальше второго круга.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Анисимову в этом матче можно поставить за 1.48, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 2.65.

    Прогноз: Вероника выиграла два предыдущих матча против Аманда, правда, это было довольно давно, поэтому сейчас уже почти не имеет никакого значения. Скорее всего, американка на этот раз остановит российскую теннисистку, которая в последнее время очень слабо играет против соперниц из топ-50.

    Рекомендуемая ставка: победа Анисимовой в двух сетах за 2.25.

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    Анисимова — Кудерметова: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 02.04.202502:30. Кудерметова проиграет Анисимовой с разгромным счетом?
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