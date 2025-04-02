Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против американки Аманды Анисимовой во втором круге турнира WTA 500 в Чарлстоне (США). Матч пройдет 2 апреля, начало — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч Анисимова — Кудерметова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Анисимова

Аманда в середине февраля стала чемпионкой «тысячника» в Дохе и дебютировала в топ-20. Вот только с тех пор она выиграла лишь два матча.

В Дубае американка сразу проиграла своей соотечественница Маккартни Кесслер, а в Индиан-Уэллс уступила в стартовом матче Белинде Бенчич.

На недавнем «тысячнике» в Майами Анисимова дошла до четвертого круга, где сенсационно проиграла британке Эмме Радукану.

Правда, перед этим Анисимова успела остановить Мирру Андрееву (7:6, 2:6, 6:3).

Прогнозы на теннис

В прошлом году Аманда одержала две победы и потерпела шесть поражений на грунте, а в 2023-м у нее и вовсе был лишь один матч на этом покрытии.

Кудерметова

Вероника в первом раунде спокойно переиграла 230-ю ракетку мира Марию Матеас — 6:0, 6:2.

Однако переоценивать этот результат тоже не стоит, все-таки у россиянки была не самая опасная соперница.

Скорее, стоит обратить внимание на ее поражение от Мирры Андреевой (0:6, 2:6) во втором круге турнира в Майами.

В Индиан-Уэллс Кудерметова тоже не впечатлила, проиграв в стартовом матче румынке Жаклин Кристиан.

При этом после Australian Open Кудерметова пока ни разу не проходила дальше второго круга.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Анисимову в этом матче можно поставить за 1.48, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 2.65.

Прогноз: Вероника выиграла два предыдущих матча против Аманда, правда, это было довольно давно, поэтому сейчас уже почти не имеет никакого значения. Скорее всего, американка на этот раз остановит российскую теннисистку, которая в последнее время очень слабо играет против соперниц из топ-50.

Рекомендуемая ставка: победа Анисимовой в двух сетах за 2.25.