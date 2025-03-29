Белоруска Арина Соболенко сыграет против американки Джессики Пегулы в финале турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 29 марта, начало — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Пегула, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Соболенко

Арина 12-й раз в карьере дошла до финала на «тысячнике».

Интересно, что ранее лучшим результатом белорусской теннисистки в Майами был четвертьфинал.

На текущем турнире Соболенко пока не проиграла ни одного сета. В полуфинале она спокойно переиграла миниатюрную итальянку Жасмин Паолини — 6:2, 6:2.

В 1/4 финала первая ракетка мира одержала победу над китаянкой Циньвэнь Чжэн — 6:2, 7:5.

В стартовом матче Соболенко разгромила Викторию Томову — 6:3, 6:0.

Прогнозы на теннис

В третьем круге она встречалась с Еленой-Габриэлой Русе. После первого сета, который завершился со счетом 6:1, румынская теннисистка снялась из-за травмы.

Еще в одном матче Соболенко одержала победу над американкой Даниэль Коллинз — 6:4, 6:4.

Пегула

Джессика шестой раз сыграет в финале турнира категории WTA 1000.

При этом для американки это уже третий финал в текущем сезоне. В Остине она обыграла в решающем матче Маккартни Кесслер, а в Аделаиде уступила Мэдисон Киз.

В полуфинале у Пегулы был тяжелейший матч против главной сенсации турнира Александры Эалы, которую не смогли остановить Киз, Алена Остапенко и Ига Свентек.

Пегула дожала 19-летнюю филиппинку только в третьем сете — 7:6, 5:7, 6:3.

В остальных раундах Джессика выиграла у Бернарды Перы, Анны Калинской, Марты Костюк и Эммы Радукану.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.32, победу Пегулы букмекеры предлагают за 3.52.

Прогноз: с трудом верится, что уставшая американка способна помешать Арине выиграть титул. Скорее всего, белоруска спокойно переиграет соперницу, которая оставила немало сил в предыдущих матчах.

В прошлом году Соболенко выиграла у Пегулы в финале «тысячника» в Цинциннати и в решающем матче на US Open, при этом не отдав ни сета.

Рекомендуемая ставка: победа Соболенко с форой по геймам (-4,5) за 1.99.