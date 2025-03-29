Соболенко
Арина 12-й раз в карьере дошла до финала на «тысячнике».
Интересно, что ранее лучшим результатом белорусской теннисистки в Майами был четвертьфинал.
На текущем турнире Соболенко пока не проиграла ни одного сета. В полуфинале она спокойно переиграла миниатюрную итальянку Жасмин Паолини — 6:2, 6:2.
В 1/4 финала первая ракетка мира одержала победу над китаянкой Циньвэнь Чжэн — 6:2, 7:5.
В стартовом матче Соболенко разгромила Викторию Томову — 6:3, 6:0.
В третьем круге она встречалась с Еленой-Габриэлой Русе. После первого сета, который завершился со счетом 6:1, румынская теннисистка снялась из-за травмы.
Еще в одном матче Соболенко одержала победу над американкой Даниэль Коллинз — 6:4, 6:4.
Пегула
Джессика шестой раз сыграет в финале турнира категории WTA 1000.
При этом для американки это уже третий финал в текущем сезоне. В Остине она обыграла в решающем матче Маккартни Кесслер, а в Аделаиде уступила Мэдисон Киз.
В полуфинале у Пегулы был тяжелейший матч против главной сенсации турнира Александры Эалы, которую не смогли остановить Киз, Алена Остапенко и Ига Свентек.
Пегула дожала 19-летнюю филиппинку только в третьем сете — 7:6, 5:7, 6:3.
В остальных раундах Джессика выиграла у Бернарды Перы, Анны Калинской, Марты Костюк и Эммы Радукану.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.32, победу Пегулы букмекеры предлагают за 3.52.
Прогноз: с трудом верится, что уставшая американка способна помешать Арине выиграть титул. Скорее всего, белоруска спокойно переиграет соперницу, которая оставила немало сил в предыдущих матчах.
- 1.97Данилович — Селехметьева: прогноз и ставкаЗавтра в 11:00
- 1.96Меньшик — Фриц: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
В прошлом году Соболенко выиграла у Пегулы в финале «тысячника» в Цинциннати и в решающем матче на US Open, при этом не отдав ни сета.
Рекомендуемая ставка: победа Соболенко с форой по геймам (-4,5) за 1.99.