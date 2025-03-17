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    Шевченко проиграет пятый матч подряд?

    Шевченко — Кляйн. Ставка (к. 1.95) и прогноз на «Мастерс» в Майами 17 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Шевченко — Кляйн
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    Александр Шевченко
    Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против словака Лукаша Кляйна в первом раунде квалификации «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 17 марта, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Шевченко — Кляйн, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Шевченко

    Саша в этом сезоне до сих пор выиграл лишь четыре матча, из-за чего свалился в рейтинге на 100-ю строчку.

    При этом две из четырех побед представитель Казахстана одержал еще два с половиной месяца назад на командном турнире United Cup.

    Текущая серия поражений Шевченко составляет уже четыре матча.

    Шевченко проиграл Саше Звереву во втором круге турнира в Рио-де-Жанейро и не прошел ни раунда в Сантьяго, Индиан-Уэллс и Финиксе.

    Прогнозы на теннис

    На «челленджере» в крупнейшем городе Аризоны Шевченко проиграл 202-й ракетке мира Колтону Смиту.

    Кроме того, он не выиграл ни одного матча на Australian Open, в Делрей-Бич и Далласе.

    Кляйн

    Лукаш тем временем тоже слабо провел предыдущие два с половиной месяца.

    Единственным исключением стал «челленджер» во французском По, на котором словацкий теннисист дошел до полуфинала.

    На недавнем «Мастерсе» в Индиан-Уэллс Кляйн проиграл нидерландцу Ботика ван де Зандшульпу в первом раунде квалификации.

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    На «челленджере» в Финиксе Кляйн тоже не прошел отбор, уступив итальянцу Джулио Дзеппьери.

    Кляйн занимает 166-е место в рейтинге ATP.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 2.53, победу Кляйна букмекеры предлагают за 1.47.

    Прогноз: почти три года назад Саша уверенно переиграл Лукаша на грунте в Кицбюэле. Но на этот результат вряд ли стоит обращать внимание, учитывая текущий спад Шевченко. Правда, Кляйн в последнее время тоже не впечатляет, поэтому в данном случае есть смысл выбрать ставку, не связанную с исходом.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.95.

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    Шевченко — Кляйн: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 17.03.202519:30. Шевченко проиграет пятый матч подряд?
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