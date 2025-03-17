Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против словака Лукаша Кляйна в первом раунде квалификации «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 17 марта, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Шевченко — Кляйн, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Шевченко

Саша в этом сезоне до сих пор выиграл лишь четыре матча, из-за чего свалился в рейтинге на 100-ю строчку.

При этом две из четырех побед представитель Казахстана одержал еще два с половиной месяца назад на командном турнире United Cup.

Текущая серия поражений Шевченко составляет уже четыре матча.

Шевченко проиграл Саше Звереву во втором круге турнира в Рио-де-Жанейро и не прошел ни раунда в Сантьяго, Индиан-Уэллс и Финиксе.

Прогнозы на теннис

На «челленджере» в крупнейшем городе Аризоны Шевченко проиграл 202-й ракетке мира Колтону Смиту.

Кроме того, он не выиграл ни одного матча на Australian Open, в Делрей-Бич и Далласе.

Кляйн

Лукаш тем временем тоже слабо провел предыдущие два с половиной месяца.

Единственным исключением стал «челленджер» во французском По, на котором словацкий теннисист дошел до полуфинала.

На недавнем «Мастерсе» в Индиан-Уэллс Кляйн проиграл нидерландцу Ботика ван де Зандшульпу в первом раунде квалификации.

На «челленджере» в Финиксе Кляйн тоже не прошел отбор, уступив итальянцу Джулио Дзеппьери.

Кляйн занимает 166-е место в рейтинге ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 2.53, победу Кляйна букмекеры предлагают за 1.47.

Прогноз: почти три года назад Саша уверенно переиграл Лукаша на грунте в Кицбюэле. Но на этот результат вряд ли стоит обращать внимание, учитывая текущий спад Шевченко. Правда, Кляйн в последнее время тоже не впечатляет, поэтому в данном случае есть смысл выбрать ставку, не связанную с исходом.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.95.