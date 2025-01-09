Киз
Мэдисон начала новый сезон на прошлой неделе в новозеландском Окленде. Американка дошла до четвертьфинала на местом турнире, благодаря чему осталась в топ-20.
Киз уверенно переиграла итальянку Лючию Бронцетти и румынку Жаклин Кристиан, после чего уступила датчанке Кларе Таусон (4:6, 6:7).
На текущем турнире 18-я ракетка мира начала с разгромной победы над бразильянкой Беатрис Хаддад-Майа (6:2, 6:1).
После этого Киз одержала волевую победу над представительницей Латвии Аленой Остапенко (3:6, 6:4, 6:3).
Касаткина
Дарья тем временем второй год подряд дошла в Аделаиде до четвертьфинала.
Пожалуй, справедливо сказать, что в первых раундах российской теннисистке повезло с сеткой.
В первом раунде Касаткина спокойно переиграла австралийку Оливию Гадеки — 6:2, 6:3.
В следующем матче ее соперницей стала еще одна представительница Австралии — Эмерсон Джонс. Касаткина переиграла 16-летнюю теннисистку со счетом 7:5, 6:3.
Для Джонс, которая является первой ракеткой мира среди юниоров, это был второй матч против соперницы из топ-100. В первом она разгромила китаянку Синьюй Ван.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Киз в этом матче можно поставить за 1.50, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 2.59.
Прогноз: Дарья проиграла девять из 11-ти предыдущих матчей против Мэдисон. Это очень показательный момент, однако мы все равно не уверены, что в предстоящем матче Киз обыграет Касаткину. Несмотря на статистику, в данном случае все равно не так уж всё очевидно.
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.39.