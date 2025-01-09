Россиянка Дарья Касаткина сыграет против американки Мэдисон Киз в четвертьфинале турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 9 января, начало — в 10:00 мск. Ставка и прогноз на матч Киз — Касаткина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Киз

Мэдисон начала новый сезон на прошлой неделе в новозеландском Окленде. Американка дошла до четвертьфинала на местом турнире, благодаря чему осталась в топ-20.

Киз уверенно переиграла итальянку Лючию Бронцетти и румынку Жаклин Кристиан, после чего уступила датчанке Кларе Таусон (4:6, 6:7).

На текущем турнире 18-я ракетка мира начала с разгромной победы над бразильянкой Беатрис Хаддад-Майа (6:2, 6:1).

Прогнозы на теннис

После этого Киз одержала волевую победу над представительницей Латвии Аленой Остапенко (3:6, 6:4, 6:3).

Касаткина

Дарья тем временем второй год подряд дошла в Аделаиде до четвертьфинала.

Пожалуй, справедливо сказать, что в первых раундах российской теннисистке повезло с сеткой.

В первом раунде Касаткина спокойно переиграла австралийку Оливию Гадеки — 6:2, 6:3.

В следующем матче ее соперницей стала еще одна представительница Австралии — Эмерсон Джонс. Касаткина переиграла 16-летнюю теннисистку со счетом 7:5, 6:3.

Для Джонс, которая является первой ракеткой мира среди юниоров, это был второй матч против соперницы из топ-100. В первом она разгромила китаянку Синьюй Ван.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Киз в этом матче можно поставить за 1.50, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 2.59.

Прогноз: Дарья проиграла девять из 11-ти предыдущих матчей против Мэдисон. Это очень показательный момент, однако мы все равно не уверены, что в предстоящем матче Киз обыграет Касаткину. Несмотря на статистику, в данном случае все равно не так уж всё очевидно.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.39.