Россиянка Анна Калинская сыграет против американки Эшлин Крюгер во втором круге турнира в австралийском Брисбене. Матч пройдет 31 декабря, начало — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч Калинская — Крюгер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Калинская

Для Анны прошедший сезон стал пока что лучшим в карьере. Здесь достаточно сказать, что она завершила год в статусе 14-й ракетки мира.

Но теперь остается открытым вопрос, сможет ли она играть на этом уровне и в новом сезоне. По правде говоря, в этом есть сомнения, в том числе из-за того, что россиянку нередко беспокоят травмы.

В 2024-м первым серьезным успехом Калинской стал выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

В конце февраля Анна впервые в карьере добралась до финала на «тысячнике». На турнире в Дубае она сенсационно обыграла в полуфинале Игу Свентек, после чего уступила в решающем матче Жасмин Паолини.

Прогнозы на теннис

Летом Калинская остановилась в шаге от титула на престижном травяном турнире в Берлине. В финале уступила Джессике Пегуле на тай-брейке третьего сета.

Во второй половине минувшего сезона ее лучшим результатом стал четвертый круг на Уимблдоне.

Крюгер

Эшлин тем временем начала новый сезон в статусе 64-й ракетки мира.

С одной стороны, это не самый худший вариант для 20-летней теннисистки, но дело в том, что в прошедшем сезоне от нее ждали серьезного прорыва.

Но в итоге в 2024-м Крюгер смогла выиграть больше одного матча только на четырех турнирах WTA.

Правда, здесь тоже есть интересный момент: Крюгер прошла по два раунда на престижных турнирах в Мадриде, Торонто и Пекине, а также на US Open.

На текущем турнире Крюгер начала с победы над японкой Моюкою Ючиджимой (6:3, 1:6, 6:3).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Калинскую в этом матче можно поставить за 1.59, победу Крюгер букмекеры предлагают за 2.36.

Прогноз: в 2023-м Анна проиграла Эшлин на харде в Остраве со счетом 3:6, 1:6. Это еще одно напоминание, что россиянку ждет встреча с талантливой и не самой простой соперницей. Скорее всего, девушки проведут не менее 20 геймов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.95.