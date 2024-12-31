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    Сможет ли Калинская обыграть Крюгер?

    Калинская — Крюгер. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Брисбене 31 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на Калинская — Крюгер
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    Анна Калинская
    Россиянка Анна Калинская сыграет против американки Эшлин Крюгер во втором круге турнира в австралийском Брисбене. Матч пройдет 31 декабря, начало — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч Калинская — Крюгер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Калинская

    Для Анны прошедший сезон стал пока что лучшим в карьере. Здесь достаточно сказать, что она завершила год в статусе 14-й ракетки мира.

    Но теперь остается открытым вопрос, сможет ли она играть на этом уровне и в новом сезоне. По правде говоря, в этом есть сомнения, в том числе из-за того, что россиянку нередко беспокоят травмы.

    В 2024-м первым серьезным успехом Калинской стал выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

    В конце февраля Анна впервые в карьере добралась до финала на «тысячнике». На турнире в Дубае она сенсационно обыграла в полуфинале Игу Свентек, после чего уступила в решающем матче Жасмин Паолини.

    Прогнозы на теннис

    Летом Калинская остановилась в шаге от титула на престижном травяном турнире в Берлине. В финале уступила Джессике Пегуле на тай-брейке третьего сета.

    Во второй половине минувшего сезона ее лучшим результатом стал четвертый круг на Уимблдоне.

    Крюгер

    Эшлин тем временем начала новый сезон в статусе 64-й ракетки мира.

    С одной стороны, это не самый худший вариант для 20-летней теннисистки, но дело в том, что в прошедшем сезоне от нее ждали серьезного прорыва.

    Но в итоге в 2024-м Крюгер смогла выиграть больше одного матча только на четырех турнирах WTA.

    Правда, здесь тоже есть интересный момент: Крюгер прошла по два раунда на престижных турнирах в Мадриде, Торонто и Пекине, а также на US Open.

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    На текущем турнире Крюгер начала с победы над японкой Моюкою Ючиджимой (6:3, 1:6, 6:3).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Калинскую в этом матче можно поставить за 1.59, победу Крюгер букмекеры предлагают за 2.36.

    Прогноз: в 2023-м Анна проиграла Эшлин на харде в Остраве со счетом 3:6, 1:6. Это еще одно напоминание, что россиянку ждет встреча с талантливой и не самой простой соперницей. Скорее всего, девушки проведут не менее 20 геймов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.95.

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    Калинская — Крюгер: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 31.12.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Калинская обыграть Крюгер?
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