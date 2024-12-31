Австралиец Ник Кирьос сыграет против француза Джованни Мпетши-Перрикара в первом круге турнира в Брисбене (Австралия). Матч пройдет 31 декабря, начало — в 07:30 мск. Ставка и прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Кирьос, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Мпетши-Перрикар

Джованни стал одним из главных открытий прошедшего сезона, по итогам которого он оказался рядом с топ-30.

В 2024-м двухметровый француз выиграл два турнира ATP. В конце мая он сенсационно завоевал титул на грунте в Лионе.

Летом Мпетши-Перрикар прошел три раунда на Уимблдоне, а уже в конце октября стал победителем «пятисотника» в Базеле.

На престижном турнире в Швейцарии 21-летний Мпетши-Перрикар выиграл у Феликса Оже-Альяссима, Дениса Шаповалова, Хольгера Руне и Бена Шелтона.

Прогнозы на теннис

Есть мнение, что Мпетши-Перрикар уже в 2025-м может прорваться даже в топ-10.

Кирьос

Ник возвращается в тур после двухлетнего перерыва, в течение которого он восстанавливался после травм.

Главной проблемой австралийца, из-за которой ему пришлось пропустить два сезона, было травма запястья.

«Как же здорово, когда получается тренироваться несколько дней подряд…Вернуться после реконструкции запястья. Мне невероятно повезло. Еще и не провалил ни одного допинг-теста», — сообщил бывшая 13-я ракетка мира в начале декабря.

Несмотря на то, что его давно не было на корте, всё это время Кирьос оставался в медиапространстве благодаря своим очень часто провокационным заявлениям и комментариям.

Однако есть подозрение, что он уже не будет играть на прежнем уровне. Скорее всего, Кирьос возвращается только ради того, чтобы о оставаться на слуху.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мпетши-Перрикара в этом матче можно поставить за 1.69, победу Кирьоса букмекеры предлагают за 2.15.

Прогноз: вряд ли у талантливого француза возникнут проблемы в матче против соперника, пропустившего два предыдущих сезона. В данном случае коэффициент на австралийца существенно завышен.

Рекомендуемая ставка: победа Мпетши-Перрикара в двух сетах за 2.67.