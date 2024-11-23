Хассан
Беньямин выиграл не менее двух матчей на втором турнире подряд. На прошлой неделе он дошел до четвертьфинала в японском Кобе.
В Иокогаме ливанский теннисист неожиданно для всех начал с разгромной победы над японцем Си Симабукуро — 6:1, 6:4.
В следующем матче Хассан спокойно переиграл чеха Далибора Сврчину — 6:4, 6:1. Здесь соперник изначально тоже шел фаворитом.
Ранее в этом сезоне Хассан трижды доходил до полуфинала на уровне «челленджеров».
Маккейб
Джеймс в первом круге одержал победу над соотечественником Омаром Ясикой — 6:3, 5:7, 6:4.
Во втором раунде австралийский теннисист выиграл у шведа Эльяза Имера — 5:7, 6:3, 6:3.
В обоих случаях Маккейб дожал своих соперников только в третьем сете.
Маккейб в этом году выигрывал больше двух матчей только на одном «челленджере» — в Нонтхабури (Таиланд).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Хассана в этом матче можно поставить за 1.79, победу Маккейба букмекеры предлагают за 1.94.
Прогноз: и в этом году, и в прошлом Беньямин выиграл у австралийца на турнире в Кобе.
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С учетом того, как ливанец играет на этой неделе, скорее всего, он продлит победную серию в матчах с Маккейбом.
Рекомендуемая ставка: победа Хассана с форой по геймам (-1,5) за 1.96.