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    Хассан продлит серию побед над Маккейбом?

    Хассан — Маккейб. Ставка (к. 1.96) и прогноз на «челленджер» в Иокогаме 23 ноября 2024 года

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    Беньямин Хассан
    Ливанец Беньямин Хассан сыграет против австралийца Джеймса Маккейба в четвертьфинале «челленджера» в Иокогаме (Япония). Матч пройдет 23 ноября, начало — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хассан — Маккейб, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Хассан

    Беньямин выиграл не менее двух матчей на втором турнире подряд. На прошлой неделе он дошел до четвертьфинала в японском Кобе.

    В Иокогаме ливанский теннисист неожиданно для всех начал с разгромной победы над японцем Си Симабукуро — 6:1, 6:4.

    В следующем матче Хассан спокойно переиграл чеха Далибора Сврчину — 6:4, 6:1. Здесь соперник изначально тоже шел фаворитом.

    Прогнозы на теннис

    Ранее в этом сезоне Хассан трижды доходил до полуфинала на уровне «челленджеров».

    Маккейб

    Джеймс в первом круге одержал победу над соотечественником Омаром Ясикой — 6:3, 5:7, 6:4.

    Во втором раунде австралийский теннисист выиграл у шведа Эльяза Имера — 5:7, 6:3, 6:3.

    В обоих случаях Маккейб дожал своих соперников только в третьем сете.

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    Маккейб в этом году выигрывал больше двух матчей только на одном «челленджере» — в Нонтхабури (Таиланд).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Хассана в этом матче можно поставить за 1.79, победу Маккейба букмекеры предлагают за 1.94.

    Прогноз: и в этом году, и в прошлом Беньямин выиграл у австралийца на турнире в Кобе.

    С учетом того, как ливанец играет на этой неделе, скорее всего, он продлит победную серию в матчах с Маккейбом.

    Рекомендуемая ставка: победа Хассана с форой по геймам (-1,5) за 1.96.

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    Хассан — Маккейб: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 23.11.2024. Прогнозы на теннис. Хассан продлит серию побед над Маккейбом?
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