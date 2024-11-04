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    Гаске хватит двух сетов для победы над Монтейро?

    Гаске — Монтейро. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Меце 4 ноября 2024 года

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    Ришар Гаске
    Француз Ришар Гаске сыграет против бразильца Тиаго Монтейро в первом круге турнира в Меце (Франция). Матч пройдет 4 ноября, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гаске — Монтейро, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мец. Мужчины 04 Ноября 2024 года

    Ришар Гаске

  • Франция
    •  Ришар Гаске 20:00 Тьяго Монтейро

    Тьяго Монтейро

  • Бразилия
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    Гаске

    Ришар оказался сразу в основной сетке только благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.

    Но в этом нет ничего удивительного: Гаске можно назвать легендой турнира в Меце — впервые он сыграл здесь в далеком 2003 году! А его лучшим результатом на Moselle Open стал выход в финал в 2004-м.

    Очевидно, что сейчас от Гаске вряд ли стоит ожидать подобных подвигов.

    В прошлом месяце 38-летний Гаске выиграл лишь один матч на «челленджере» в Муйрон-ле-Каптиф, уступил Томасу Этчеверри на старте турнира в Антверпене, не прошел квалификацию в Вене и проиграл Себастьяну Баэсу в первом круге «Мастерса» в Париже.

    Прогнозы на теннис

    В этом году Ришар выиграл лишь три матча на уровне основной сетки ATP.

    Монтейро

    Тиаго занимает в рейтинге 100-ю строчку, но в Меце ему повезло попасть в основную сетку без участия в квалификации.

    На прошлой неделе бразилец не смог пройти квалификацию на «челленджере» в Братиславе, проиграв в решающем раунде россиянину Алибеку Качмазову со счетом 6:7, 6:7.

    Перед этим Монтейро провалил турниры в Антверпене и Базеле: на первом он уступил аргентинцу Мариано Навоне в рамках первого круга, а на втором проиграл нидерландцу Ботику ван де Зандшульпу в квалификации.

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    В текущем сезоне Монтейро до сих пор провел на харде лишь шесть матчей — одна победа и пять поражений.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Гаске в этом матче можно поставить за 1.62, победу Монтейро букмекеры предлагают за 2.30.

    Прогноз: скорее всего, Ришар тряхнет стариной и порадует местную публику. Монтейро действительно не лучшим образом играет на твердом покрытии, поэтому в данном случае можно предположить, что француз все-таки воспользуется шансом продлить свое участие на домашнем турнире.

    Рекомендуемая ставка: победа Гаске с форой по геймам (-2,0) за 1.96.

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    Гаске — Монтейро: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 04.11.2024. Прогнозы на теннис. Гаске хватит двух сетов для победы над Монтейро?
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