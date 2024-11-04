Француз Ришар Гаске сыграет против бразильца Тиаго Монтейро в первом круге турнира в Меце (Франция). Матч пройдет 4 ноября, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гаске — Монтейро, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Гаске

Ришар оказался сразу в основной сетке только благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.

Но в этом нет ничего удивительного: Гаске можно назвать легендой турнира в Меце — впервые он сыграл здесь в далеком 2003 году! А его лучшим результатом на Moselle Open стал выход в финал в 2004-м.

Очевидно, что сейчас от Гаске вряд ли стоит ожидать подобных подвигов.

В прошлом месяце 38-летний Гаске выиграл лишь один матч на «челленджере» в Муйрон-ле-Каптиф, уступил Томасу Этчеверри на старте турнира в Антверпене, не прошел квалификацию в Вене и проиграл Себастьяну Баэсу в первом круге «Мастерса» в Париже.

Прогнозы на теннис

В этом году Ришар выиграл лишь три матча на уровне основной сетки ATP.

Монтейро

Тиаго занимает в рейтинге 100-ю строчку, но в Меце ему повезло попасть в основную сетку без участия в квалификации.

На прошлой неделе бразилец не смог пройти квалификацию на «челленджере» в Братиславе, проиграв в решающем раунде россиянину Алибеку Качмазову со счетом 6:7, 6:7.

Перед этим Монтейро провалил турниры в Антверпене и Базеле: на первом он уступил аргентинцу Мариано Навоне в рамках первого круга, а на втором проиграл нидерландцу Ботику ван де Зандшульпу в квалификации.

В текущем сезоне Монтейро до сих пор провел на харде лишь шесть матчей — одна победа и пять поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Гаске в этом матче можно поставить за 1.62, победу Монтейро букмекеры предлагают за 2.30.

Прогноз: скорее всего, Ришар тряхнет стариной и порадует местную публику. Монтейро действительно не лучшим образом играет на твердом покрытии, поэтому в данном случае можно предположить, что француз все-таки воспользуется шансом продлить свое участие на домашнем турнире.

Рекомендуемая ставка: победа Гаске с форой по геймам (-2,0) за 1.96.