Немец Александр Зверев сыграет против американца Маркоса Гирона во втором круге турнира в Вене (Австрия). Матч пройдет 23 октября, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Гирон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Зверев

Саша в первом матче одержал разгромную победу над Джоэлем Шварцлером — 6:2, 6:2.

Как и ожидалось, 18-летний австриец не сумел навязать борьбу третьей ракетке мира.

Здесь достаточно сказать, что немецкий теннисист в геймах на своей подаче отдал сопернику лишь шесть очков.

В общем, на старте турнира Зверев провел мастер-класс для человека, который делает первые шаги в профессиональном теннисе.

Прогнозы на теннис

Скорее всего, на этой неделе Зверев будет бороться за титул. В его случае это вполне реально с учетом того, что турнир пропускают Карлос Алькарас, Янник Синнер и Даниил Медведев.

Гирон

Маркос в первом раунде одержал победу над Алексом Микельсеном — 7:6, 6:3.

Американец прошел во второй круг на третьем турнире подряд. На прошлой неделе он добрался до полуфинала в Антверпене: здесь Гирон выиграл у Ботика ван де Зандшульпа, Артура Риндеркнеша и Зизу Бергса, после чего уступил Иржи Легечке (3:6, 6:4, 2:6).

Кроме того, в начале октября Гирон прошел два раунда на «Мастерсе» в Шанхае — выиграл у Ли Ту и Карена Хачанова, а в третьем круге не справился с Давидом Гоффеном.

Перед этим у него было серия из пяти поражений, которая началась сразу после победы на травяном турнире в Ньюпорте.

Также добавим, что в этом году Гирон выиграл восемь из десяти матчей на кортах под крышей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.16, победу Гирона букмекеры предлагают за 5.20.

Прогноз: летом Саша разгромил американца на Уимблдоне, отдав в общей сложности лишь семь геймов. Скорее всего, в предстоящем матче Гирон сможет навязать борьбу, но здесь вряд ли уместно рассуждать о сенсации. Немец подтвердит статус фаворита.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 20,5 за 1.92.