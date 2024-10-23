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    У Зверева будут проблемы в матче против Гирона?

    Зверев — Гирон. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Вене 23 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — Гирон
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против американца Маркоса Гирона во втором круге турнира в Вене (Австрия). Матч пройдет 23 октября, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Гирон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Вена. Мужчины 23 Октября 2024 года

    Александр Зверев

  • Германия
    •  Александр Зверев 19:00 Маркос Гирон

    Маркос Гирон

  • США
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    Зверев

    Саша в первом матче одержал разгромную победу над Джоэлем Шварцлером — 6:2, 6:2.

    Как и ожидалось, 18-летний австриец не сумел навязать борьбу третьей ракетке мира.

    Здесь достаточно сказать, что немецкий теннисист в геймах на своей подаче отдал сопернику лишь шесть очков.

    В общем, на старте турнира Зверев провел мастер-класс для человека, который делает первые шаги в профессиональном теннисе.

    Прогнозы на теннис

    Скорее всего, на этой неделе Зверев будет бороться за титул. В его случае это вполне реально с учетом того, что турнир пропускают Карлос Алькарас, Янник Синнер и Даниил Медведев.

    Гирон

    Маркос в первом раунде одержал победу над Алексом Микельсеном — 7:6, 6:3.

    Американец прошел во второй круг на третьем турнире подряд. На прошлой неделе он добрался до полуфинала в Антверпене: здесь Гирон выиграл у Ботика ван де Зандшульпа, Артура Риндеркнеша и Зизу Бергса, после чего уступил Иржи Легечке (3:6, 6:4, 2:6).

    Кроме того, в начале октября Гирон прошел два раунда на «Мастерсе» в Шанхае — выиграл у Ли Ту и Карена Хачанова, а в третьем круге не справился с Давидом Гоффеном.

    Перед этим у него было серия из пяти поражений, которая началась сразу после победы на травяном турнире в Ньюпорте.

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    Также добавим, что в этом году Гирон выиграл восемь из десяти матчей на кортах под крышей.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.16, победу Гирона букмекеры предлагают за 5.20.

    Прогноз: летом Саша разгромил американца на Уимблдоне, отдав в общей сложности лишь семь геймов. Скорее всего, в предстоящем матче Гирон сможет навязать борьбу, но здесь вряд ли уместно рассуждать о сенсации. Немец подтвердит статус фаворита.

    Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 20,5 за 1.92.

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    Зверев — Гирон: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 23.10.2024. Прогнозы на теннис. У Зверева будут проблемы в матче против Гирона?
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