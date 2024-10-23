Александр Зверев
Маркос Гирон
Зверев
Саша в первом матче одержал разгромную победу над Джоэлем Шварцлером — 6:2, 6:2.
Как и ожидалось, 18-летний австриец не сумел навязать борьбу третьей ракетке мира.
Здесь достаточно сказать, что немецкий теннисист в геймах на своей подаче отдал сопернику лишь шесть очков.
В общем, на старте турнира Зверев провел мастер-класс для человека, который делает первые шаги в профессиональном теннисе.
Скорее всего, на этой неделе Зверев будет бороться за титул. В его случае это вполне реально с учетом того, что турнир пропускают Карлос Алькарас, Янник Синнер и Даниил Медведев.
Гирон
Маркос в первом раунде одержал победу над Алексом Микельсеном — 7:6, 6:3.
Американец прошел во второй круг на третьем турнире подряд. На прошлой неделе он добрался до полуфинала в Антверпене: здесь Гирон выиграл у Ботика ван де Зандшульпа, Артура Риндеркнеша и Зизу Бергса, после чего уступил Иржи Легечке (3:6, 6:4, 2:6).
Кроме того, в начале октября Гирон прошел два раунда на «Мастерсе» в Шанхае — выиграл у Ли Ту и Карена Хачанова, а в третьем круге не справился с Давидом Гоффеном.
Перед этим у него было серия из пяти поражений, которая началась сразу после победы на травяном турнире в Ньюпорте.
Также добавим, что в этом году Гирон выиграл восемь из десяти матчей на кортах под крышей.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.16, победу Гирона букмекеры предлагают за 5.20.
Прогноз: летом Саша разгромил американца на Уимблдоне, отдав в общей сложности лишь семь геймов. Скорее всего, в предстоящем матче Гирон сможет навязать борьбу, но здесь вряд ли уместно рассуждать о сенсации. Немец подтвердит статус фаворита.
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Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 20,5 за 1.92.