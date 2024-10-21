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    Берреттини и Фучовичу понадобится решающий тай-брейк?

    Фучович — Берреттини. Ставка (к. 1.91) и прогноз на турнир в Вене 21 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Фучович — Берреттини
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    Маттео Берреттини
    Итальянец Маттео Берреттини сыграет против венгра Мартона Фучовича в первом круге турнира в Вене (Австрия). Матч пройдет 21 октября, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Фучович — Берреттини, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Вена. Мужчины 21 Октября 2024 года

    Мартон Фучович

  • Венгрия
    •  Мартон Фучович 16:30 Маттео Берреттини

    Маттео Берреттини

  • Италия
    •

    Фучович

    Мартон не так давно свалился в конец первой сотни рейтинга, из-за чего на текущем турнире ему пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию.

    В отборе венгерский теннисист одержал победу над россиянином Павлом Котовым (6:3, 6:4) и выиграл у француза Ришара Гаске.

    На прошлой неделе Фучович прошел раунд в бельгийском Антверпене — во втором круге проиграл Феликсу Оже-Альяссиму.

    Прогнозы на теннис

    Ну и, пожалуй, сейчас уместно отметить, что после победы на апрельском турнире в Бухаресте 32-летний Фучович выиграл лишь два матча на уровне основной сетки ATP.

    Берреттини

    Маттео на прошлой неделе слабо выступил на турнире в Стокгольме, по итогам которого планировал вернуться в топ-40.

    В первом матче Берреттини спокойно обыграл своего соотечественника Лучано Дардери, но уже в следующем раунде неожиданно уступил швейцарцу Доминику Штикеру.

    Примечательно, что итальянец после победы на грунтовых турнирах в Гштаде и Кицбюэле пока ни разу не выигрывал больше одного матча а уровне ATP.

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    Исключением на этом отрезке стал только Кубок Дэвиса — здесь Берреттини одержал сразу три победы.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фучовича в этом матче можно поставить за 3.26, победу Берреттини букмекеры предлагают за 1.34.

    Прогноз: летом Маттео выиграл у Мартона на Уимблдоне, но там изначально всё было ясно — на траве итальянец играет гораздо лучше венгра.

    На харде, а тем более в зале, Фучович способен навязать борьбу. Вполне возможно, что победитель будет определен только в третьем сете.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.91.

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    Фучович — Берреттини: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 21.10.2024. Прогнозы на теннис. Берреттини и Фучовичу понадобится решающий тай-брейк?
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