Мартон Фучович
Маттео Берреттини
Фучович
Мартон не так давно свалился в конец первой сотни рейтинга, из-за чего на текущем турнире ему пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию.
В отборе венгерский теннисист одержал победу над россиянином Павлом Котовым (6:3, 6:4) и выиграл у француза Ришара Гаске.
На прошлой неделе Фучович прошел раунд в бельгийском Антверпене — во втором круге проиграл Феликсу Оже-Альяссиму.
Ну и, пожалуй, сейчас уместно отметить, что после победы на апрельском турнире в Бухаресте 32-летний Фучович выиграл лишь два матча на уровне основной сетки ATP.
Берреттини
Маттео на прошлой неделе слабо выступил на турнире в Стокгольме, по итогам которого планировал вернуться в топ-40.
В первом матче Берреттини спокойно обыграл своего соотечественника Лучано Дардери, но уже в следующем раунде неожиданно уступил швейцарцу Доминику Штикеру.
Примечательно, что итальянец после победы на грунтовых турнирах в Гштаде и Кицбюэле пока ни разу не выигрывал больше одного матча а уровне ATP.
Исключением на этом отрезке стал только Кубок Дэвиса — здесь Берреттини одержал сразу три победы.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фучовича в этом матче можно поставить за 3.26, победу Берреттини букмекеры предлагают за 1.34.
Прогноз: летом Маттео выиграл у Мартона на Уимблдоне, но там изначально всё было ясно — на траве итальянец играет гораздо лучше венгра.
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На харде, а тем более в зале, Фучович способен навязать борьбу. Вполне возможно, что победитель будет определен только в третьем сете.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.91.