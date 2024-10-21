Итальянец Маттео Берреттини сыграет против венгра Мартона Фучовича в первом круге турнира в Вене (Австрия). Матч пройдет 21 октября, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Фучович — Берреттини, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Фучович

Мартон не так давно свалился в конец первой сотни рейтинга, из-за чего на текущем турнире ему пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию.

В отборе венгерский теннисист одержал победу над россиянином Павлом Котовым (6:3, 6:4) и выиграл у француза Ришара Гаске.

На прошлой неделе Фучович прошел раунд в бельгийском Антверпене — во втором круге проиграл Феликсу Оже-Альяссиму.

Прогнозы на теннис

Ну и, пожалуй, сейчас уместно отметить, что после победы на апрельском турнире в Бухаресте 32-летний Фучович выиграл лишь два матча на уровне основной сетки ATP.

Берреттини

Маттео на прошлой неделе слабо выступил на турнире в Стокгольме, по итогам которого планировал вернуться в топ-40.

В первом матче Берреттини спокойно обыграл своего соотечественника Лучано Дардери, но уже в следующем раунде неожиданно уступил швейцарцу Доминику Штикеру.

Примечательно, что итальянец после победы на грунтовых турнирах в Гштаде и Кицбюэле пока ни разу не выигрывал больше одного матча а уровне ATP.

Исключением на этом отрезке стал только Кубок Дэвиса — здесь Берреттини одержал сразу три победы.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фучовича в этом матче можно поставить за 3.26, победу Берреттини букмекеры предлагают за 1.34.

Прогноз: летом Маттео выиграл у Мартона на Уимблдоне, но там изначально всё было ясно — на траве итальянец играет гораздо лучше венгра.

На харде, а тем более в зале, Фучович способен навязать борьбу. Вполне возможно, что победитель будет определен только в третьем сете.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.91.