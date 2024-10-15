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    Гирон и ван де Зандшульп снова устроят разборки?

    Гирон — ван де Зандшульп. Ставка (к. 2.00) и прогноз на турнир в Антверпене 15 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Гирон — ван де Зандшульп
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    Маркос Гирон
    Американец Маркос Гирон сыграет против нидерландца Ботика ван де Зандшульпа в первом круге турнира в Антверпене (Бельгия). Матч пройдет 15 октября, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Гирон — ван де Зандшульп, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Гирон

    Маркос, кажется, начинает приходить в себя после спада, который начался сразу после победы над травяном турнире в Ньюпорте.

    В начале октября американский теннисист прошел два раунда на «Мастерсе» в Шанхае.

    На китайском «тысчнике» Гирон выиграл у австралийца Ли Ту и россиянина Карена Хачанова (6:4, 6:3), после чего уступил бывшей седьмой ракетке мира Давиду Гоффену (6:1, 3:6, 5:7).

    Перед этим у Гирона была серия из пяти поражений — он не прошел ни раунда на Олимпиаде, в Монреале, Цинциннати, на US Open и в Токио.

    Прогнозы на теннис

    В Токио Гирон не смог защитить прошлогодний полуфинал, из-за чего потерял почти 200 очков.

    Ван де Зандшульп

    Ботик тем временем продолжает приходить в себя после сенсационной победы над Карлосом Алькарасом на US Open.

    Но уже сейчас очевидно, что нидерландцу тогда просто повезло. С тех пор он проиграл два из трех матчей на Кубке Дэвиса, не прошел первый круг в Токио и уступил во втором раунде «Мастерса» в Шанхае.

    На китайском «тысячнике» ван де Зандшульп после победы над Пабло Каррено-Бустой проиграл Томасу Этчеверри.

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    В прошлом году Ботик выиграл у швейцарца Доминика Штрикера на старте турнира в Антверпене.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Гирона в этом матче можно поставить за 2.05, победу ван де Зандшульпа букмекеры предлагают за 1.77.

    Прогноз: американец ведет 2-1 в личных встречах с нидерландцем. При этом стоит обратить внимание, что в каждом из трех предыдущих матчей был хотя бы один тай-брейк.

    Скорее всего, Ботик и Гирон снова устроят серьезные разборки. Возможно, понадобится не только тай-брейк, но и третий сет.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.00.

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    Гирон — ван де Зандшульп: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 15.10.2024. Прогнозы на теннис. Гирон и ван де Зандшульп снова устроят разборки?
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