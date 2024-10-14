Россиянин Аслан Карацев сыграет против испанца Алехандро Моро-Каньяса во втором раунде квалификации турнира в Алматы (Казахстан). Матч пройдет 14 октября, начало — в 08:00 мск. Ставка и прогноз на матч Карацев — Моро-Каньяс, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Карацев

Предстоящие несколько турниров будут иметь просто громадное значение для Аслана, который начнет очередную неделю за пределами топ-100. На данный момент он занимает в рейтинге всего лишь 139-е место.

Карацев ужасно проводит сезон, достаточно просто взглянуть на его статистику — всего лишь восемь побед и 15 поражений.

В сентябре Карацев не прошел ни раунда в китайском Ханчжоу и выиграл лишь один матч на «челленджере» в Нонтхабури (Таиланд).

На недавнем «Мастерсе» в Шанхае Карацев проиграл итальянцу Маттиа Беллуччи в решающем раунде квалификации.

Прогнозы на теннис

Квалификацию в Алматы бывшая 14-я ракетка мира начал с победы над австрийцем Филипом Мисоличем — 6:2, 7:5.

Моро-Каньяс

Испанский теннисист находится в рейтинге чуть ниже Карацева — на 161-й строчке.

В первом раунде квалификации Моро-Каньяс разгромил 18-летнего норвежца Николая Будкова-Кьера — 6:1, 6:3.

На «Мастерсе» в Шанхае Алехандро тоже не дошел до основной сетки, уступив в решающем матче отбора белорусу Егору Герасимову. Но также стоит отметить, что перед этим он спокойно разобрался с Алибеком Качмазовым (6:3, 6:2).

Ранее в этом сезоне Моро-Каньяс смог пройти квалификацию только на двух турнирах ATP — в Мюнхене и на Уимблдоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Карацева в этом матче можно поставить за 1.44, победу Моро-Каньяса букмекеры предлагают — за 2.61.

Прогноз: было бы слишком наивно думать, что Аслан в своем нынешнем состоянии выиграет два матча подряд. К сожалению, здесь всё максимально очевидно — россиянин снова проиграет.

Рекомендуемая ставка: победа Моро-Каньяса — за 2.61.