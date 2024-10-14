ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джуд БеллингемФинляндия — Англия. Онлайн Кирнан Дьюзбери-ХоллЗолотой запас. Пять летних новичков АПЛ, полирующих лавку за большие деньги Лионель МессиКлубы против сборных. Нас ждет закат международного футбола?
  • 15:10
    • Соболенко — чемпионка турнира в Ухане
  • 13:29
    • Синнер выиграл турнир в Шанхае, переиграв Джоковича
  • 18:00
    • Финляндия — Англия: стартовые составы на матч Лиги наций
    Все новости спорта

    Сможет ли Карацева пробиться в основную сетку в Алматы?

    Карацев — Моро-Каньяс. Ставка (к. 2.61) и прогноз на турнир в Алматы 14 октября 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Аслан Карацев
    Прогноз и ставки на Карацев — Моро-Каньяс
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против испанца Алехандро Моро-Каньяса во втором раунде квалификации турнира в Алматы (Казахстан). Матч пройдет 14 октября, начало — в 08:00 мск. Ставка и прогноз на матч Карацев — Моро-Каньяс, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Карацев

    Предстоящие несколько турниров будут иметь просто громадное значение для Аслана, который начнет очередную неделю за пределами топ-100. На данный момент он занимает в рейтинге всего лишь 139-е место.

    Карацев ужасно проводит сезон, достаточно просто взглянуть на его статистику — всего лишь восемь побед и 15 поражений.

    В сентябре Карацев не прошел ни раунда в китайском Ханчжоу и выиграл лишь один матч на «челленджере» в Нонтхабури (Таиланд).

    На недавнем «Мастерсе» в Шанхае Карацев проиграл итальянцу Маттиа Беллуччи в решающем раунде квалификации.

    Прогнозы на теннис

    Квалификацию в Алматы бывшая 14-я ракетка мира начал с победы над австрийцем Филипом Мисоличем — 6:2, 7:5.

    Моро-Каньяс

    Испанский теннисист находится в рейтинге чуть ниже Карацева — на 161-й строчке.

    В первом раунде квалификации Моро-Каньяс разгромил 18-летнего норвежца Николая Будкова-Кьера — 6:1, 6:3.

    На «Мастерсе» в Шанхае Алехандро тоже не дошел до основной сетки, уступив в решающем матче отбора белорусу Егору Герасимову. Но также стоит отметить, что перед этим он спокойно разобрался с Алибеком Качмазовым (6:3, 6:2).

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Ранее в этом сезоне Моро-Каньяс смог пройти квалификацию только на двух турнирах ATP — в Мюнхене и на Уимблдоне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Карацева в этом матче можно поставить за 1.44, победу Моро-Каньяса букмекеры предлагают — за 2.61.

    Прогноз: было бы слишком наивно думать, что Аслан в своем нынешнем состоянии выиграет два матча подряд. К сожалению, здесь всё максимально очевидно — россиянин снова проиграет.

    Рекомендуемая ставка: победа Моро-Каньяса — за 2.61.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.18
  • Прогноз на матч Финляндия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Армения — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.76
  • Прогноз на матч Мальта — Молдова
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.97
  • Экспресс дня 13 октября
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лихтенштейн — Гибралтар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бурунди — Буркина-Фасо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Греция — Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Фарерские острова — Латвия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.70
  • Прогноз на матч Австрия — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч Виннипег — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 01:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Ванкувер — Лос-Анджелес
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Даллас — Сиэтл
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Вегас — Анахайм
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Карацев — Моро-Каньяс: прогноз, ставка (2.61), статистика, коэффициенты матча 14.10.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Карацева пробиться в основную сетку в Алматы?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры