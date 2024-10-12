Соболенко
Арина четвертый раз в сезоне сыграет в полуфинале «тысячника». В трех предыдущих случаях она дошла до финала, но при этом взяла только один титул — в Цинциннати.
На текущем турнире белорусская теннисистка начала с победы над чешкой Катериной Синяковой — 6:4, 6:4.
В следующем матче Соболенко одержала волевую победу над представительницей Кахахстана Юлией Путинцевой — 1:6, 6:4, 6:0.
Самым пока что простым получился матч против Магдалены Френх в четвертьфинале. Вторая ракетка мира отдала польской теннисистке лишь четыре гейма — 6:2, 6:2.
Примечательно, что Арина выиграла в Ухане 15-й матч подряд. Она выигрывала здесь титул в 2018 и 2019 году, после чего турнир в течение четырех лет не проводился.
Гауфф
Кори тем временем вышла во второй полуфинал «тысячника» подряд. На прошлой неделе она взяла титул в Пекине.
Теперь победная серия американской теннисистки составляет уже девять матчей.
На текущем турнире Гауфф пока не проиграла ни сета. Более того, она до сих пор отдала лишь 12 геймов.
В первом матче чемпионка US Open-2023 разгромила болгарку Викторию Томову — 6:1, 6:2. Дальше была уверенная победа над украинкой Мартой Костюк — 6:4, 6:1.
В четвертьфинале 20-летняя Гауфф выиграла у польки Магды Линетт — 6:0, 6:4.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.55, победу Гауфф букмекеры предлагают за 2.45.
Прогноз: в прошлом году Арина проиграла Коко в финале US Open — 6:2, 3:6, 2:6. Хотя после первого сета было ощущение, что у американки нет ни малейших шансов на камбэк.
С тех пор Соболенко уже успела взять реванш, выиграв у Гауфф в полуфинале Australian Open — 7:6, 6:4.
Предстоящий матч, скорее всего, тоже получится упорным, однако все равно есть большие сомнений в том, что Коко справится с мощью соперницы.
Рекомендуемая ставка: победа Соболенко в двух сетах за 2.32.