Белоруска Арина Соболенко сыграет против американки Кори Гауфф в полуфинале турнира WTA 1000 в Ухане (Китай). Матч пройдет 12 октября, начало — в11:30 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Гауфф, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Соболенко

Арина четвертый раз в сезоне сыграет в полуфинале «тысячника». В трех предыдущих случаях она дошла до финала, но при этом взяла только один титул — в Цинциннати.

На текущем турнире белорусская теннисистка начала с победы над чешкой Катериной Синяковой — 6:4, 6:4.

В следующем матче Соболенко одержала волевую победу над представительницей Кахахстана Юлией Путинцевой — 1:6, 6:4, 6:0.

Самым пока что простым получился матч против Магдалены Френх в четвертьфинале. Вторая ракетка мира отдала польской теннисистке лишь четыре гейма — 6:2, 6:2.

Прогнозы на теннис

Примечательно, что Арина выиграла в Ухане 15-й матч подряд. Она выигрывала здесь титул в 2018 и 2019 году, после чего турнир в течение четырех лет не проводился.

Гауфф

Кори тем временем вышла во второй полуфинал «тысячника» подряд. На прошлой неделе она взяла титул в Пекине.

Теперь победная серия американской теннисистки составляет уже девять матчей.

На текущем турнире Гауфф пока не проиграла ни сета. Более того, она до сих пор отдала лишь 12 геймов.

В первом матче чемпионка US Open-2023 разгромила болгарку Викторию Томову — 6:1, 6:2. Дальше была уверенная победа над украинкой Мартой Костюк — 6:4, 6:1.

В четвертьфинале 20-летняя Гауфф выиграла у польки Магды Линетт — 6:0, 6:4.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.55, победу Гауфф букмекеры предлагают за 2.45.

Прогноз: в прошлом году Арина проиграла Коко в финале US Open — 6:2, 3:6, 2:6. Хотя после первого сета было ощущение, что у американки нет ни малейших шансов на камбэк.

С тех пор Соболенко уже успела взять реванш, выиграв у Гауфф в полуфинале Australian Open — 7:6, 6:4.

Предстоящий матч, скорее всего, тоже получится упорным, однако все равно есть большие сомнений в том, что Коко справится с мощью соперницы.

Рекомендуемая ставка: победа Соболенко в двух сетах за 2.32.