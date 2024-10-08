Немец Александр Зверев сыграет против нидерландца Таллона Грикспора в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 8 октября, начало — в 07:00 мск. Ставка и прогноз на матч Грикспор — Зверев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Грикспор

Таллон впервые в сезоне выиграл два матча подряд на турнире серии «Мастерс» на харде, благодаря чему останется в топ-40.

В первом круге у нидерландца был непростой матч против Факундо Диаса Акосты. Вопреки ожиданиям, аргентинец дрогнул только в третьем сете — 6:4, 6:7, 6:3.

Зато после этого Грикспор уверенно разобрался с Джорданом Томпсоном — 6:3, 6:2. С учетом результатов австралийца в этом году можно даже сказать, что это мини-сенсация.

Прогнозы на теннис

В 2024-м Грикспор до сих пор выиграл больше двух матчей только в Роттердаме и на травяном турнире в Хертогенбосе. В обоих случаях он дошел до полуфинала.

Зверев

У Саши в конце сентября обнаружили пневмонию, но, несмотря на это, он все равно приехал в Шанхай.

Как только стало чуть лучше, немецкий теннисист решил, что лучше играть, чем сидеть на месте или просто тренироваться.

Ну и самое главное — Зверев пообщался с врачами, которые подтвердили, что он может вернуться на корт, хуже точно не будет.

Вопреки опасениям, в первом матче Зверев уверенно переиграл Маттиа Беллуччи — 6:4, 6:2. Ниже определенного уровня немец не опускается даже не в оптимальном состоянии.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Грикспора в этом матче можно поставить за 5.49, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.10.

Прогноз: Саша ведет 4-1 в личных встречах с Таллоном. Ранее в этом году он выиграл у немца на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс и на «Ролан Гаррос». В Париже Зверев с трудом переиграл Грикспора только на решающем тай-брейке.

Зверева действительно можно назвать явным фаворитом, но мы все-таки считаем, что в предстоящем матче он, скорее всего, столкнется с первыми проблемами.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 21,5 за 2.00.