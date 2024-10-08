Таллон Грикспор
Александр Зверев
Грикспор
Таллон впервые в сезоне выиграл два матча подряд на турнире серии «Мастерс» на харде, благодаря чему останется в топ-40.
В первом круге у нидерландца был непростой матч против Факундо Диаса Акосты. Вопреки ожиданиям, аргентинец дрогнул только в третьем сете — 6:4, 6:7, 6:3.
Зато после этого Грикспор уверенно разобрался с Джорданом Томпсоном — 6:3, 6:2. С учетом результатов австралийца в этом году можно даже сказать, что это мини-сенсация.
В 2024-м Грикспор до сих пор выиграл больше двух матчей только в Роттердаме и на травяном турнире в Хертогенбосе. В обоих случаях он дошел до полуфинала.
Зверев
У Саши в конце сентября обнаружили пневмонию, но, несмотря на это, он все равно приехал в Шанхай.
Как только стало чуть лучше, немецкий теннисист решил, что лучше играть, чем сидеть на месте или просто тренироваться.
Ну и самое главное — Зверев пообщался с врачами, которые подтвердили, что он может вернуться на корт, хуже точно не будет.
Вопреки опасениям, в первом матче Зверев уверенно переиграл Маттиа Беллуччи — 6:4, 6:2. Ниже определенного уровня немец не опускается даже не в оптимальном состоянии.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Грикспора в этом матче можно поставить за 5.49, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.10.
Прогноз: Саша ведет 4-1 в личных встречах с Таллоном. Ранее в этом году он выиграл у немца на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс и на «Ролан Гаррос». В Париже Зверев с трудом переиграл Грикспора только на решающем тай-брейке.
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Зверева действительно можно назвать явным фаворитом, но мы все-таки считаем, что в предстоящем матче он, скорее всего, столкнется с первыми проблемами.
Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 21,5 за 2.00.