Хачанов
Свершилось — Карен впервые после майского «Мастерса» в Риме выиграл два матча подряд.
Однако пока все равно рано говорить о том, что черная полоса осталась позади. Один более-менее успешный турнир почти за полгода — это катастрофа для человека, который большую часть сезона провел в топ-20.
В Пекине Хачанов начал с победы над испанцем Роберто Карбальесом-Баэной — 6:4, 6:4.
Ну а во втором круге Карен подтвердил статус самого неудобного соперника для Франсиско Серундоло. Он выиграл седьмой подряд матч против аргентинца и уже пятый в текущем сезоне.
На этот раз Хачанов переиграл Серундоло на двух тай-брейках — 7:6, 7:6. Во второй партии соперник сделал брейк при счете 5:5, но сразу после этого отдал гейм на своей подаче. На втором тай-брейке россиянин спас сетбол при счете 7:8.
Алькарас
Насколько сложным и нервным был первый матч Карлоса в Пекине, настолько же простым получился второй.
В воскресенье Алькарас разгромил Таллона Грикспора — 6:1, 6:2.
Здесь достаточно сказать, что нидерландец продержался на корте меньше часа — всего лишь 57 минут.
На этот раз у Алькараса не было проблем ни на подаче (забрал 100 процентов очков на первом мяче), ни на приеме.
В первом круге четырехкратный чемпион турниров «Большого шлема» одержал победу над французом Джованни Мпетши-Перрикаром (6:4, 6:4).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 7.00, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.10.
Прогноз: ранее Карен трижды играл против Карлоса на грунте и во всех случаях не взял ни сета.
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Скорее всего, испанец снова спокойно обыграет Хачанова, который в последнее время выглядит чересчур неубедительно.
Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой по геймам (-5,5) за 2.20.