1-й таймДинамо Махачкала — ДинамоОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Константин Тюкавин«Динамо» Махачкала — «Динамо». Онлайн Владимир Габулов«Я осознал, сколько интересного пропускал, будучи футболистом». Владимир Габулов — о жизни вне футбола, важности риска и лучших вратарях мира Лусиано ГондуРПЛ. «Локомотив» победил «Спартак», «Краснодар» обыграл «Зенит», «Динамо» М поедет в гости к «Динамо» Мх
  • 19:49
    • «Куньлунь» сенсационно обыграл СКА в Санкт-Петербурге
    Все новости спорта

    Алькарас легко продлит серию побед над Хачановым?

    Хачанов — Алькарас. Ставка (к. 2.20) и прогноз на турнир в Пекине 30 сентября 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Карен Хачанов Прогнозы на Карлос Алькарас
    Прогноз и ставки на Хачанов — Алькарас
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карлос Алькарас
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против испанца Карлоса Алькараса в четвертьфинале турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 30 сентября, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хачанов — Алькарас, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Хачанов

    Свершилось — Карен впервые после майского «Мастерса» в Риме выиграл два матча подряд.

    Однако пока все равно рано говорить о том, что черная полоса осталась позади. Один более-менее успешный турнир почти за полгода — это катастрофа для человека, который большую часть сезона провел в топ-20.

    В Пекине Хачанов начал с победы над испанцем Роберто Карбальесом-Баэной — 6:4, 6:4.

    Ну а во втором круге Карен подтвердил статус самого неудобного соперника для Франсиско Серундоло. Он выиграл седьмой подряд матч против аргентинца и уже пятый в текущем сезоне.

    Прогнозы на теннис

    На этот раз Хачанов переиграл Серундоло на двух тай-брейках — 7:6, 7:6. Во второй партии соперник сделал брейк при счете 5:5, но сразу после этого отдал гейм на своей подаче. На втором тай-брейке россиянин спас сетбол при счете 7:8.

    Алькарас

    Насколько сложным и нервным был первый матч Карлоса в Пекине, настолько же простым получился второй.

    В воскресенье Алькарас разгромил Таллона Грикспора — 6:1, 6:2.

    Здесь достаточно сказать, что нидерландец продержался на корте меньше часа — всего лишь 57 минут.

    На этот раз у Алькараса не было проблем ни на подаче (забрал 100 процентов очков на первом мяче), ни на приеме.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    В первом круге четырехкратный чемпион турниров «Большого шлема» одержал победу над французом Джованни Мпетши-Перрикаром (6:4, 6:4).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 7.00, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.10.

    Прогноз: ранее Карен трижды играл против Карлоса на грунте и во всех случаях не взял ни сета.

    Скорее всего, испанец снова спокойно обыграет Хачанова, который в последнее время выглядит чересчур неубедительно.

    Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой по геймам (-5,5) за 2.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Динамо Мх — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.25
  • Экспресс дня 29 сентября
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Страсбург — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Наполи — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.45
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Соболенко — Крюгер
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Касаткина — Анисисмова
  • Теннис
  • Завтра в 05:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Коболли — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Махач — Эмбер
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Фис — Руне
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  2.57
  • Прогноз на матч Синнер — Легечка
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Авангард — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Лада
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Барыс — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Хачанов — Алькарас: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 30.09.2024. Прогнозы на теннис. Алькарас легко продлит серию побед над Хачановым?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры