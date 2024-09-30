Россиянин Карен Хачанов сыграет против испанца Карлоса Алькараса в четвертьфинале турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 30 сентября, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хачанов — Алькарас, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Хачанов

Свершилось — Карен впервые после майского «Мастерса» в Риме выиграл два матча подряд.

Однако пока все равно рано говорить о том, что черная полоса осталась позади. Один более-менее успешный турнир почти за полгода — это катастрофа для человека, который большую часть сезона провел в топ-20.

В Пекине Хачанов начал с победы над испанцем Роберто Карбальесом-Баэной — 6:4, 6:4.

Ну а во втором круге Карен подтвердил статус самого неудобного соперника для Франсиско Серундоло. Он выиграл седьмой подряд матч против аргентинца и уже пятый в текущем сезоне.

Прогнозы на теннис

На этот раз Хачанов переиграл Серундоло на двух тай-брейках — 7:6, 7:6. Во второй партии соперник сделал брейк при счете 5:5, но сразу после этого отдал гейм на своей подаче. На втором тай-брейке россиянин спас сетбол при счете 7:8.

Алькарас

Насколько сложным и нервным был первый матч Карлоса в Пекине, настолько же простым получился второй.

В воскресенье Алькарас разгромил Таллона Грикспора — 6:1, 6:2.

Здесь достаточно сказать, что нидерландец продержался на корте меньше часа — всего лишь 57 минут.

На этот раз у Алькараса не было проблем ни на подаче (забрал 100 процентов очков на первом мяче), ни на приеме.

В первом круге четырехкратный чемпион турниров «Большого шлема» одержал победу над французом Джованни Мпетши-Перрикаром (6:4, 6:4).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 7.00, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.10.

Прогноз: ранее Карен трижды играл против Карлоса на грунте и во всех случаях не взял ни сета.

Скорее всего, испанец снова спокойно обыграет Хачанова, который в последнее время выглядит чересчур неубедительно.

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой по геймам (-5,5) за 2.20.