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    Сможет ли Шелтон выиграть у Фиса?

    Фис — Шелтон. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Токио 29 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Фис — Шелтон
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    Бен Шелтон
    Американец Бен Шелтон сыграет против француза Артура Фиса в четвертьфинале турнира ATP 500 в Токио (Япония). Матч пройдет 29 сентября, начало — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фис — Шелтон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Фис

    Артур начал турнир с мощной победы над Тейлором Фрицем — 6:4, 3:6, 6:3.

    Здесь достаточно сказать, что американец в начале месяца остановился в шаге от титула на US Open.

    В следующем матче Фис встречался с Маттео Берреттини. Итальянец забрал первый сет на тай-брейке, но вскоре после начала второй партии отказался от продолжения из-за травмы.

    Очевидно, что Фису повезло в матче с Берреттини. Пока соперника ничего не беспокоило, всё указывало на то, что у 20-летнего француза не очень большие шансы на выход в следующий раунд.

    Прогнозы на теннис

    Артур последний раз выигрывал на харде больше одного матча езе в начале марта, когда дошел до третьего круга на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

    Шелтон

    Для Бена самым сложным пока что был матч первого круга против Райли Опелки. Здесь действительно пришлось понервничать.

    Шелтон дожал громадного соотечественника только в третьем сете — 3:6, 6:1, 6:4.

    Во втором круге действующий чемпион турнира в Токио выиграл у аргентинца Мариано Навоне — 6:4, 6:3.

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    Шелтон выиграл не менее двух матчей на четырех из пяти последних турниров ATP на харде.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фиса в этом матче можно поставить за 2.59, победу Шелтона букмекеры предлагают за 1.50.

    Прогноз: в прошлом году Бен выиграл у Артура на выставочном Кубке Лейвера со счетом 7:6, 6:1. Учитывая прогресс француза, рискнем предположить, что в предстоящем матче у американца будет куда больше проблем. Спрогнозировать исход здесь почти нереально.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.93.

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    Фис — Шелтон: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 29.09.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Шелтон выиграть у Фиса?
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