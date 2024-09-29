Американец Бен Шелтон сыграет против француза Артура Фиса в четвертьфинале турнира ATP 500 в Токио (Япония). Матч пройдет 29 сентября, начало — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фис — Шелтон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Фис

Артур начал турнир с мощной победы над Тейлором Фрицем — 6:4, 3:6, 6:3.

Здесь достаточно сказать, что американец в начале месяца остановился в шаге от титула на US Open.

В следующем матче Фис встречался с Маттео Берреттини. Итальянец забрал первый сет на тай-брейке, но вскоре после начала второй партии отказался от продолжения из-за травмы.

Очевидно, что Фису повезло в матче с Берреттини. Пока соперника ничего не беспокоило, всё указывало на то, что у 20-летнего француза не очень большие шансы на выход в следующий раунд.

Прогнозы на теннис

Артур последний раз выигрывал на харде больше одного матча езе в начале марта, когда дошел до третьего круга на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

Шелтон

Для Бена самым сложным пока что был матч первого круга против Райли Опелки. Здесь действительно пришлось понервничать.

Шелтон дожал громадного соотечественника только в третьем сете — 3:6, 6:1, 6:4.

Во втором круге действующий чемпион турнира в Токио выиграл у аргентинца Мариано Навоне — 6:4, 6:3.

Шелтон выиграл не менее двух матчей на четырех из пяти последних турниров ATP на харде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фиса в этом матче можно поставить за 2.59, победу Шелтона букмекеры предлагают за 1.50.

Прогноз: в прошлом году Бен выиграл у Артура на выставочном Кубке Лейвера со счетом 7:6, 6:1. Учитывая прогресс француза, рискнем предположить, что в предстоящем матче у американца будет куда больше проблем. Спрогнозировать исход здесь почти нереально.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.93.