Фис
Артур начал турнир с мощной победы над Тейлором Фрицем — 6:4, 3:6, 6:3.
Здесь достаточно сказать, что американец в начале месяца остановился в шаге от титула на US Open.
В следующем матче Фис встречался с Маттео Берреттини. Итальянец забрал первый сет на тай-брейке, но вскоре после начала второй партии отказался от продолжения из-за травмы.
Очевидно, что Фису повезло в матче с Берреттини. Пока соперника ничего не беспокоило, всё указывало на то, что у 20-летнего француза не очень большие шансы на выход в следующий раунд.
Артур последний раз выигрывал на харде больше одного матча езе в начале марта, когда дошел до третьего круга на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.
Шелтон
Для Бена самым сложным пока что был матч первого круга против Райли Опелки. Здесь действительно пришлось понервничать.
Шелтон дожал громадного соотечественника только в третьем сете — 3:6, 6:1, 6:4.
Во втором круге действующий чемпион турнира в Токио выиграл у аргентинца Мариано Навоне — 6:4, 6:3.
Шелтон выиграл не менее двух матчей на четырех из пяти последних турниров ATP на харде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фиса в этом матче можно поставить за 2.59, победу Шелтона букмекеры предлагают за 1.50.
Прогноз: в прошлом году Бен выиграл у Артура на выставочном Кубке Лейвера со счетом 7:6, 6:1. Учитывая прогресс француза, рискнем предположить, что в предстоящем матче у американца будет куда больше проблем. Спрогнозировать исход здесь почти нереально.
- 1.92Махач — Микелсен: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- 2.52Эмбер — Дрейпер: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- 1.74Стирнс — Калинская: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.93.