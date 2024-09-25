Ван де Зандшульп
Ботик весной внезапно заявил, что раздумывает о завершении карьеры, но после недавней победы над Карлосом Алькарасом на US Open подобных мыслей, похоже, больше нет.
В Нью-Йорке нидерландец сенсационно остановил Алькараса во втором круге. Перед этим он выиграл у канадца Дениса Шаповалова.
Сразу после победы над испанцем ван де Зандшульп проиграл британцу Джеку Дрейперу, но это все равно не помешало ему стать одним из героев турнира.
В середине сентября Ботик провел три матча за сборную Нидерландов в Кубке Дэвиса — одержал победу над Рафаэлем Коллиньоном, а также проиграл Жоау Фонсеке и Маттео Берреттини.
В Токио Ботик пробился в основную сетку через квалификацию, выиграв у японца Есукэ Ватануки и итальянца Луки Нарди.
Берреттини
Маттео изначально тоже должен был участвовать в квалификации, но после того, как с турнира снялись Алекс Де Минор и Нуну Боржеш, он автоматически попал в основную сетку.
Итальянец после победы на июльских турнирах в Гштаде и Кицбюэле до сих пор провел лишь два турнира.
На «Мастерсе» в Цинциннати Берреттини проиграл в первом круге Хольгеру Руне, а на US Open уступил во втором раунде Тейлору Фрицу.
В середине сентября Берреттини тоже играл на Кубке Дэвиса. Здесь он одержал сразу три победы — над Ботиком, Жоау Фонсекой и Александром Блоксом.
На прошлой неделе Маттео планировал сыграть в Ханчжоу, но в итоге снялся с китайского турнира.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на ван де Зандшульпа в этом матче можно поставить за 3.20, победу Берреттини букмекеры предлагают за 1.35.
Прогноз: в недавнем матче Кубка Дэвиса Маттео выиграл у Ботика со счетом 3:6, 6:4, 6:4.
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Скорее всего, в предстоящей встрече итальянец и нидерландец тоже проведут больше 20 геймов.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.99.