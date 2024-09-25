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    Ботик возьмет реванш у Берреттини?

    Ван де Зандшульп — Берреттини. Ставка (к. 1.99) и прогноз на турнир в Токио 25 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Ван де Зандшульп — Берреттини
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    Маттео Берреттини
    Итальянец Маттео Берреттини сыграет против нидерландца Ботика ван де Зандшульпа в первом круге турнира ATP 500 в Токио (Япония). Матч пройдет 25 сентября, начало — в 06:30 мск. Ставка и прогноз на матч Ван де Зандшульп — Берреттини, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Ван де Зандшульп

    Ботик весной внезапно заявил, что раздумывает о завершении карьеры, но после недавней победы над Карлосом Алькарасом на US Open подобных мыслей, похоже, больше нет.

    В Нью-Йорке нидерландец сенсационно остановил Алькараса во втором круге. Перед этим он выиграл у канадца Дениса Шаповалова.

    Сразу после победы над испанцем ван де Зандшульп проиграл британцу Джеку Дрейперу, но это все равно не помешало ему стать одним из героев турнира.

    В середине сентября Ботик провел три матча за сборную Нидерландов в Кубке Дэвиса — одержал победу над Рафаэлем Коллиньоном, а также проиграл Жоау Фонсеке и Маттео Берреттини.

    Прогнозы на теннис

    В Токио Ботик пробился в основную сетку через квалификацию, выиграв у японца Есукэ Ватануки и итальянца Луки Нарди.

    Берреттини

    Маттео изначально тоже должен был участвовать в квалификации, но после того, как с турнира снялись Алекс Де Минор и Нуну Боржеш, он автоматически попал в основную сетку.

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    • Итальянец после победы на июльских турнирах в Гштаде и Кицбюэле до сих пор провел лишь два турнира.

    На «Мастерсе» в Цинциннати Берреттини проиграл в первом круге Хольгеру Руне, а на US Open уступил во втором раунде Тейлору Фрицу.

    В середине сентября Берреттини тоже играл на Кубке Дэвиса. Здесь он одержал сразу три победы — над Ботиком, Жоау Фонсекой и Александром Блоксом.

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    На прошлой неделе Маттео планировал сыграть в Ханчжоу, но в итоге снялся с китайского турнира.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на ван де Зандшульпа в этом матче можно поставить за 3.20, победу Берреттини букмекеры предлагают за 1.35.

    Прогноз: в недавнем матче Кубка Дэвиса Маттео выиграл у Ботика со счетом 3:6, 6:4, 6:4.

    Скорее всего, в предстоящей встрече итальянец и нидерландец тоже проведут больше 20 геймов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.99.

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    Ван де Зандшульп — Берреттини: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 25.09.2024. Прогнозы на теннис. Ботик возьмет реванш у Берреттини?
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