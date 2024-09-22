Испанец Карлос Алькарас сыграет против американца Тейлора Фрица в рамках Кубка Лейвера. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Алькарас — Фриц, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Алькарас

Карлос в своем первом матче одержал победу над Беном Шелтоном — 6:4, 6:4.

Как и ожидалось, испанский теннисист максимально ответственно подошел к игре. Алькарас постоянно делает акцент на том, что это командный турнир и он просто не имеет права подвести партнеров.

Это правда, если Алькарас будет проигрывать, тогда сборная Европы точно не сможет побороться за самый жирный кусок призового фонда.

Как известно, победители Кубка Лейвера получат по 250 тысяч евро, а проигравшие — в два раза меньше.

Прогнозы на теннис

По итогам предыдущих двух дней европейцы уступают сборной Мира со счетом 4:8. В третий, заключительный день турнира, каждая победа приносит команде три очка.

Фриц

Тейлор в субботу одержал победу над Сашей Зверевым — 6:4, 7:5.

Вот что сказал финалист US Open-2024 за день до встречи с немецким теннисистом: «Если честно, я чувствую себя хуже, чем мог бы предположить, если бы кто-то мне сказал, что я дойду до финала "Шлема".

Я сижу за столом, играю в компьютерные игры по 12 часов в день, ем не очень здоровую еду. Если честно, у меня есть такие разрушающие привычки, когда я остаюсь один после турниров.

А еще во Флориде сейчас просто невероятно жарко, просто ужасно. Дошло до того, что просто не хватает сил даже на взмах ракеткой в конце тренировки, как будто я готов отключиться».

Кажется, Фриц лукавил и намеренно вводил в заблуждение своего соперника. К слову, американец выиграл у Зверева третий раз подряд всего лишь за последние несколько месяцев.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Алькараса в этом матче можно поставить за 1.38, победу Фрица букмекеры предлагают за 3.04.

Прогноз: в прошлом году Карлос легко выиграл у Тейлора на «Мастерсе» в Майми — 6:4, 6:2.

Вообще не удивимся, если в предстоящем матче американец возьмет реванш. Его подача станет серьезной проблемой для испанца. При этом у Фрица обязательно будут шансы на приеме.

Рекомендуемая ставка: победа Фрица за 3.04.