Британка Эмма Радукану сыграет против американки Пейтон Стирнс в первом круге турнира WTA 500 в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 17 сентября, начало — в 09:00 мск. Ставка и прогноз на матч Стирнс — Радукану, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Стирнс

Пейтон не так давно дебютировала в топ-50. Эту неделю она начала в статусе 46-й ракетки мира.

Американка здорово провела предыдущий месяц. Ее главным успехом стал выход в четвертьфинал «тысячника» в Торонто.

В конце августа Стирнс прошла два раунда на Открытом чемпионате США — выиграла у Леси Цуренко и Дарьи Касаткиной, после чего уступила Донне Векич.

Кроме того, 22-летняя Стирнс выиграла два матча на турнире в Кливленде.

Прогнозы на теннис

Также стоит отметить, что в конце мая Пейтон стала чемпионкой грунтового турнира в марокканском Рабате.

Радукану

Эмма проведет первый матч после провального выступления на US Open. На этот раз она не выиграла ни одного матча в Нью-Йорке, уступив на старте турнира Софии Кенин.

Перед этим британская теннисистка дошла до четвертьфинала в Вашингтоне. По всей видимости, здесь она посчитала, что неплохо готова к американскому мэйджору, но это оказалось не так.

Радукану после поражения от Кенин признала, что ей не хватило соревновательной практики.

Лучшей для чемпионки US Open-2021 в текущем сезоне была травяная часть сезона. На этом покрытии она дошла полуфинала в Ноттингеме, до четвертьфинала в Истбурне и до четвертого круга на Уимблдоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Стирнс в этом матче можно поставить за 2.73, победу Радукану букмекеры предлагают за 1.46.

Прогноз: сразу объясним, почему Эмма здесь идет фаворитом. Дело в том, что в прошлом месяце она выиграла у Пейтона на турнире в Вашингтоне — 7:6, 6:2. Этот факт действительно не стоит игнорировать, однако сейчас все равно есть ощущение, что в предстоящем матче у британки будут проблемы.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.