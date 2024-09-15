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    Осорио-Серрано — Гадеки: прогноз и ставка — 15.09.2024

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    Оливия Гадеки
    Колумбийка Камила Осорио-Серрано сыграет против австралийки Оливии Гадеки в полуфинале турнира WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 15 сентября, начало — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Осорио-Серрано — Гадеки, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Осорио-Серрано

    Камила впервые в сезоне выиграла три матча подряд на харде на уровне основной сетки WTA.

    В четвертьфинале колумбийская теннисистка остановила Камиллу Рахимову — 7:6, 6:2.

    Осорио-Серрано прервала семиматчевую победную серию россиянки, которая на прошлой неделе стала чемпионкой турнира WTA 125 в Гвадалахаре.

    Прогнозы на теннис

    В предыдущих раундах 22-летняя Осорио-Серрано выиграла у американки Хейли Баптист и Вероники Кудерметовой. В матче с россиянкой она отыгралась со счета 0:5 в решающем сете.

    Гадеки

    Оливия тем временем впервые в карьере дошла до полуфинала на уровне WTA 500.

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    • На следующей неделе австралийка поднимется в рейтинге как минимум на 103-е место. Это пока что ее наивысшая позиция в карьере.

    В четвертьфинале Гадеки одержала победу над итальянкой Мартиной Тревизан — 6:2, 3:6, 6:1. Ей впервые на текущем турнире понадобилась дополнительная партия.

    Пока что главным событием остается уверенная победа Оливии над американкой Даниэль Коллинз во втором круге — 6:3, 6:3.

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    С учетом квалификации Гадеки выиграла в Гвадалахаре уже пять матчей.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Осорио-Серрано в этом матче можно поставить за 1.77, победу Гадеки букмекеры предлагают за 2.06.

    Прогноз: обе теннисистки отлично проводят неделю, но наши симпатии в данном случае на стороне австралийки. Чего только стоит победа Гадеки над Коллинз — это действительно серьезный успех.

    Рекомендуемая ставка: победа Гадеки за 2.06.

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    Осорио-Серрано — Гадеки: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 15.09.2024. Прогнозы на теннис. Гадеки остановит обидчицу Рахимовой и Кудерметовой?
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