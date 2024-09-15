Осорио-Серрано
Камила впервые в сезоне выиграла три матча подряд на харде на уровне основной сетки WTA.
В четвертьфинале колумбийская теннисистка остановила Камиллу Рахимову — 7:6, 6:2.
Осорио-Серрано прервала семиматчевую победную серию россиянки, которая на прошлой неделе стала чемпионкой турнира WTA 125 в Гвадалахаре.
В предыдущих раундах 22-летняя Осорио-Серрано выиграла у американки Хейли Баптист и Вероники Кудерметовой. В матче с россиянкой она отыгралась со счета 0:5 в решающем сете.
Гадеки
Оливия тем временем впервые в карьере дошла до полуфинала на уровне WTA 500.
На следующей неделе австралийка поднимется в рейтинге как минимум на 103-е место. Это пока что ее наивысшая позиция в карьере.
В четвертьфинале Гадеки одержала победу над итальянкой Мартиной Тревизан — 6:2, 3:6, 6:1. Ей впервые на текущем турнире понадобилась дополнительная партия.
Пока что главным событием остается уверенная победа Оливии над американкой Даниэль Коллинз во втором круге — 6:3, 6:3.
С учетом квалификации Гадеки выиграла в Гвадалахаре уже пять матчей.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Осорио-Серрано в этом матче можно поставить за 1.77, победу Гадеки букмекеры предлагают за 2.06.
Прогноз: обе теннисистки отлично проводят неделю, но наши симпатии в данном случае на стороне австралийки. Чего только стоит победа Гадеки над Коллинз — это действительно серьезный успех.
Рекомендуемая ставка: победа Гадеки за 2.06.