Янник Синнер
Томми Пол
Синнер
Хитро избежавший даже временного отстранения итальянец легко преодолел три предыдущих раунда.
В первом матче Синнер одержал победу над американцем Маккензи Макдональдом — 2:6, 6:2, 6:1, 6:2.
Дальше была разгромная победа над еще одним представителем США — Алексом Микельсеном — 6:4, 6:0, 6:2.
В третьем круге первая ракетка мира выиграл у австралийца Кристофера О`Коннелла — 6:1, 6:4, 6:2.
Синнер стал главным фаворитом турнира после сенсационных поражений Карлоса Алькараса и Новака Джоковича.
Пол
Томми тем временем второй год подряд дошел на домашнем мэйджоре до четвертого круга. Это пока что его лучший результат в Нью-Йорке.
На старте турнира американский теннисист выиграл у итальянца Лоренцо Сонего — 6:4, 6:2, 5:7, 6:2.
Потом был матч против австралийца Макса Перселла, который снялся при счете 7:5, 6:0, 1:0 в пользу Пола.
В третьем раунде Пол одержал победу над канадцем Габриэлем Диалло — 6:7, 6:3, 6:1, 7:6.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.15, победу Пола букмекеры предлагают за 5.30.
Прогноз: к сожалению, интрига здесь действительно отсутствует. Американец вряд ли хоть как-то удивит соперника.
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Рекомендуемая ставка: победа Синнера в трех сетах за 2.16.