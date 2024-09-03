Россиянин Итальянец Янник Синнер сыграет против американца Томми Пола в четвертом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Пол, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Синнер

Хитро избежавший даже временного отстранения итальянец легко преодолел три предыдущих раунда.

В первом матче Синнер одержал победу над американцем Маккензи Макдональдом — 2:6, 6:2, 6:1, 6:2.

Дальше была разгромная победа над еще одним представителем США — Алексом Микельсеном — 6:4, 6:0, 6:2.

В третьем круге первая ракетка мира выиграл у австралийца Кристофера О`Коннелла — 6:1, 6:4, 6:2.

Прогнозы и ставки на US Open

Синнер стал главным фаворитом турнира после сенсационных поражений Карлоса Алькараса и Новака Джоковича.

Пол

Томми тем временем второй год подряд дошел на домашнем мэйджоре до четвертого круга. Это пока что его лучший результат в Нью-Йорке.

На старте турнира американский теннисист выиграл у итальянца Лоренцо Сонего — 6:4, 6:2, 5:7, 6:2.

Потом был матч против австралийца Макса Перселла, который снялся при счете 7:5, 6:0, 1:0 в пользу Пола.

В третьем раунде Пол одержал победу над канадцем Габриэлем Диалло — 6:7, 6:3, 6:1, 7:6.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.15, победу Пола букмекеры предлагают за 5.30.

Прогноз: к сожалению, интрига здесь действительно отсутствует. Американец вряд ли хоть как-то удивит соперника.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера в трех сетах за 2.16.