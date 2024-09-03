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    Синнер проиграет Полу?

    Синнер — Пол: прогноз и ставка, новости. 03.09.2024

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    Прогноз и ставки на Синнер — Пол
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    Янник Синнер
    Россиянин Итальянец Янник Синнер сыграет против американца Томми Пола в четвертом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Пол, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 03 Сентября 2024 года

    Янник Синнер

  • Италия
    •  Янник Синнер 03:30 Томми Пол

    Томми Пол

  • США
    •

    Синнер

    Хитро избежавший даже временного отстранения итальянец легко преодолел три предыдущих раунда.

    В первом матче Синнер одержал победу над американцем Маккензи Макдональдом — 2:6, 6:2, 6:1, 6:2.

    Дальше была разгромная победа над еще одним представителем США — Алексом Микельсеном — 6:4, 6:0, 6:2.

    В третьем круге первая ракетка мира выиграл у австралийца Кристофера О`Коннелла — 6:1, 6:4, 6:2.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Синнер стал главным фаворитом турнира после сенсационных поражений Карлоса Алькараса и Новака Джоковича.

    Пол

    Томми тем временем второй год подряд дошел на домашнем мэйджоре до четвертого круга. Это пока что его лучший результат в Нью-Йорке.

    На старте турнира американский теннисист выиграл у итальянца Лоренцо Сонего — 6:4, 6:2, 5:7, 6:2.

    Потом был матч против австралийца Макса Перселла, который снялся при счете 7:5, 6:0, 1:0 в пользу Пола.

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    В третьем раунде Пол одержал победу над канадцем Габриэлем Диалло — 6:7, 6:3, 6:1, 7:6.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.15, победу Пола букмекеры предлагают за 5.30.

    Прогноз: к сожалению, интрига здесь действительно отсутствует. Американец вряд ли хоть как-то удивит соперника.

    Рекомендуемая ставка: победа Синнера в трех сетах за 2.16.

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    Синнер — Пол: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 03.09.2024. Прогнозы на теннис. Синнер проиграет Полу?
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