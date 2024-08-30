Белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграет против россиянки Екатерины Александровой в третьем круге US Open. Матч пройдёт 30 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Александрова — Соболенко, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Александрова

Екатерине Александровой в этом розыгрыше Открытого чемпионата США пока сложно даются игры. Российская теннисистка проходит своих соперниц, которые ниже классом по рейтингу, в трёх сетах.

Во втором круге Александрова одержала победу над американкой Ива Якшич, которая занимает в мировом рейтинге 389 место (4:6, 6:4, 7:5). На корте соперницы провели больше трёх часов игрового времени.

В стартовой игре US Open Екатерина Александрова также добилась волевой победы над Викторией Томовой из Болгарии (6:7, 6:0, 7:5).

Прогнозы и ставки на US Open

Перед стартом US Open Екатерина Александрова занимала 31 место в мировом рейтинге.

Соболенко

Арина Соболенко уверенно вышла в третий круг «мэйджора» в Нью-Йорке, уничтожив итальянку Лючию Бронцетти (6:3, 6:1). На корте соперницы провели всего 1 час и 1 минуту игрового времени.

По ходу поединка белорусская теннисистка совершила 5 эйсов, допустила одну ошибку на подаче и не выиграла ни одного брейк-пойнта.

Вторая ракетка мира в первом круге US Open нанесла сокрушительное поражение австралийке Присцилле Хон (6:3, 6:3).

Победная серия Арины Соболенко соствляет 7 матчей, включая игры не только Открытого чемпионата США, но выступления в Цинциннати, который белоруска завершила с триумфом,

завоевав титул.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.09, победу Александровой букмекеры предлагают за 7.33.

Прогноз: Арина Соболенко должна без проблем проходить соперницу из из России. Сейчас вторая ракетка мира на ходу, а Александрова испытывает проблемы на корте в достижении желаемого результата, что и показали две игры на US Open с соперницами классом ниже.

Рекомендуемая ставка: Победа Арины Соболенко с форой (-9) с коэффициентом 1.99.