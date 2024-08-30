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    Соболенко не испытает проблем в игре против россиянки?

    Александрова — Соболенко. Ставка (к. 1.99) и прогноз на матч третьего круга US Open 30 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Александрова — Соболенко
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    Арина Соболенко на US Open
    Белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграет против россиянки Екатерины Александровой в третьем круге US Open. Матч пройдёт 30 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Александрова — Соболенко, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. US Open. Женщины 30 Августа 2024 года

    Екатерина Александрова

  • Россия
    •  Екатерина Александрова 18:00 Арина Соболенко

    Арина Соболенко

  • Белоруссия
    •

    Александрова

    Екатерине Александровой в этом розыгрыше Открытого чемпионата США пока сложно даются игры. Российская теннисистка проходит своих соперниц, которые ниже классом по рейтингу, в трёх сетах.

    Во втором круге Александрова одержала победу над американкой Ива Якшич, которая занимает в мировом рейтинге 389 место (4:6, 6:4, 7:5). На корте соперницы провели больше трёх часов игрового времени.

    В стартовой игре US Open Екатерина Александрова также добилась волевой победы над Викторией Томовой из Болгарии (6:7, 6:0, 7:5).

    Прогнозы и ставки на US Open

    Перед стартом US Open Екатерина Александрова занимала 31 место в мировом рейтинге.

    Соболенко

    Арина Соболенко уверенно вышла в третий круг «мэйджора» в Нью-Йорке, уничтожив итальянку Лючию Бронцетти (6:3, 6:1). На корте соперницы провели всего 1 час и 1 минуту игрового времени.

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    • По ходу поединка белорусская теннисистка совершила 5 эйсов, допустила одну ошибку на подаче и не выиграла ни одного брейк-пойнта.

    Вторая ракетка мира в первом круге US Open нанесла сокрушительное поражение австралийке Присцилле Хон (6:3, 6:3).

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    Победная серия Арины Соболенко соствляет 7 матчей, включая игры не только Открытого чемпионата США, но выступления в Цинциннати, который белоруска завершила с триумфом,
    завоевав титул.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.09, победу Александровой букмекеры предлагают за 7.33.

    Прогноз: Арина Соболенко должна без проблем проходить соперницу из из России. Сейчас вторая ракетка мира на ходу, а Александрова испытывает проблемы на корте в достижении желаемого результата, что и показали две игры на US Open с соперницами классом ниже.

    Рекомендуемая ставка: Победа Арины Соболенко с форой (-9) с коэффициентом 1.99.

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    Александрова — Соболенко: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 30.08.2024. Прогнозы на теннис. Соболенко не испытает проблем в игре против россиянки?
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