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    Алькарасу снова понадобится дополнительный сет?

    Алькарас — ван де Зандшульп. Ставка (к. 1.92) и прогноз на US Open 30 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Алькарас — ван де Зандшульп
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против нидерландца Ботика ван де Зандшульпа во втором круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 30 августа в Нью-Йорке, начало — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч Алькарас — ван де Зандшульп, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 30 Августа 2024 года

    Карлос Алькарас

  • Испания
    •  Карлос Алькарас 03:30 Ботик ван де Зандсхулп

    Ботик ван де Зандсхулп

  • Нидерланды
    •

    Алькарас

    Карлос в первом раунде одержал победу над австралийцем Ли Ту — 6:2, 4:6, 6:3, 6:1.

    Несмотря на то, что сопернику удалось взять сет, в целом здесь нечего комментировать — испанец спокойно сделал то, чего от него все ждали.

    Алькарас продлил победную серию на турнирах «Большого шлема» до 15-ти матчей. Ранее в этом сезоне он выиграл Ролан Гаррос и Уимблдон.

    Прогнозы и ставки на US Open

    В трех предыдущих сезонах Алькарас ни разу не проигрывал в Нью-Йорке раньше четвертьфинала, а в два года назад он стал чемпионом американского мэйджора.

    Ван де Зандшульп

    Ботик тем временем начал турнир с победы над Денисом Шаповаловым — 6:4, 7:5, 6:4.

    По правде говоря, этот результат стал большим сюрпризом на фоне всех неудач и заявлений нидерландца о том, что у него уже нет большого желания играть на профессиональном уровне.

    Но в итоге Ботик уверенно разобрался с канадским теннисистом. Ключевым моментом здесь стали ошибки соперника — ван де Зандшульп реализовал шесть брейк-пойнтов.

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    При этом стоит отметить, что в этом году Ботик еще ни разу не выигрывал на харде больше одного матча. Вряд ли он прервет эту серию.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: уверенность букмекеров в том, что фаворит легко обыграет очередного соперника, настолько велика, что в этом матче на исход можно поставить только с форой.

    Прогноз: окей, не будем спорить — тоже считаем, что Карлос выиграет у Ботика в рамках трех сетов. Правда, не факт, что нидерландец отдаст все партии без борьбы.

    Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал сетов больше 27,5 за 1.92.

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    Алькарас — ван де Зандшульп: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 30.08.2024. Прогнозы на теннис. Алькарасу снова понадобится дополнительный сет?
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