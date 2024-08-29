Австралиец Алекс Де Минор сыграет против финна Отто Виртанена во втором круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 29 августа в Нью-Йорке, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Де Минор — Виртанен, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Де Минор

Алекс на старте турнира одержал победу над Маркосом Гироном — 6:3, 6:4, 5:7, 6:4.

Несмотря на все опасения, австралиец уверенно провел матч против американского теннисиста.

Дело том, что Де Минор проводит первый турнир после неприятной травмы бедра, которую он получил в начале июля на Уимблдоне.

Прогнозы и ставки на US Open

Пару недель тому назад Алекс признался, что «это абсолютно уникальная, новая травма, по ней очень мало исследований». В тот момент его по-прежнему беспокоила боль, но сейчас, по всей видимости, стало полегче.

Виртанен

Отто тем временем второй раз в сезоне прошел раунд на турнире «Большого шлема». Ранее он выиграл один матч на Уимблдоне.

При этом с учетом квалификации финский теннисист провел в Нью-Йорке уже четыре матча.

В решающем раунде отбора Виртанен выиграл у бывшей десятой ракетки мира француза Люки Пуя.

В основной сетке Виртанен начал с победы над еще одним представителем Франции — Кентеном Алисом (6:3, 6:3, 6:7, 6:2).

Виртанен занимает 125-е место в рейтинге ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.15, победу Виртанена букмекеры предлагают за 5.40.

Прогноз: скорее всего, что Алекс обыграет еще одного не самого опасного соперника, однако не факт, что ему хватит трех сетов.

Рекомендуемая ставка: победа Де Минора + тотал сетов больше 3,5 за 2.28.