Де Минор
Алекс на старте турнира одержал победу над Маркосом Гироном — 6:3, 6:4, 5:7, 6:4.
Несмотря на все опасения, австралиец уверенно провел матч против американского теннисиста.
Дело том, что Де Минор проводит первый турнир после неприятной травмы бедра, которую он получил в начале июля на Уимблдоне.
Пару недель тому назад Алекс признался, что «это абсолютно уникальная, новая травма, по ней очень мало исследований». В тот момент его по-прежнему беспокоила боль, но сейчас, по всей видимости, стало полегче.
Виртанен
Отто тем временем второй раз в сезоне прошел раунд на турнире «Большого шлема». Ранее он выиграл один матч на Уимблдоне.
При этом с учетом квалификации финский теннисист провел в Нью-Йорке уже четыре матча.
В решающем раунде отбора Виртанен выиграл у бывшей десятой ракетки мира француза Люки Пуя.
В основной сетке Виртанен начал с победы над еще одним представителем Франции — Кентеном Алисом (6:3, 6:3, 6:7, 6:2).
Виртанен занимает 125-е место в рейтинге ATP.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.15, победу Виртанена букмекеры предлагают за 5.40.
Прогноз: скорее всего, что Алекс обыграет еще одного не самого опасного соперника, однако не факт, что ему хватит трех сетов.
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Рекомендуемая ставка: победа Де Минора + тотал сетов больше 3,5 за 2.28.