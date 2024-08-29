ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей МиранчукТурне за океан. Миранчук и «Атланта Юнайтед» бросают вызов МЛС Федерико Кьеза Жест отчаяния. Почему трансфер Кьезы в «Ливерпуль» обречен на провал Валерий Кечинов«Это будет самый непредсказуемый чемпионат». Валерий Кечинов о дерби двух столиц и чемпионской гонке РПЛ
    Все новости спорта

    У Де Минора будут проблемы в матче против 125-й ракетки мира?

    Де Минор — Виртанен. Ставка (к. 2.28) и прогноз на US Open 29 августа 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на US Open Прогнозы на ATP Прогнозы на Алекс де Минор
    Прогноз и ставки на Де Минор — Виртанен
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алекс Де Минор
    Австралиец Алекс Де Минор сыграет против финна Отто Виртанена во втором круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 29 августа в Нью-Йорке, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Де Минор — Виртанен, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Де Минор

    Алекс на старте турнира одержал победу над Маркосом Гироном — 6:3, 6:4, 5:7, 6:4.

    Несмотря на все опасения, австралиец уверенно провел матч против американского теннисиста.

    Дело том, что Де Минор проводит первый турнир после неприятной травмы бедра, которую он получил в начале июля на Уимблдоне.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Пару недель тому назад Алекс признался, что «это абсолютно уникальная, новая травма, по ней очень мало исследований». В тот момент его по-прежнему беспокоила боль, но сейчас, по всей видимости, стало полегче.

    Виртанен

    Отто тем временем второй раз в сезоне прошел раунд на турнире «Большого шлема». Ранее он выиграл один матч на Уимблдоне.

    При этом с учетом квалификации финский теннисист провел в Нью-Йорке уже четыре матча.

    В решающем раунде отбора Виртанен выиграл у бывшей десятой ракетки мира француза Люки Пуя.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В основной сетке Виртанен начал с победы над еще одним представителем Франции — Кентеном Алисом (6:3, 6:3, 6:7, 6:2).

    Виртанен занимает 125-е место в рейтинге ATP.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.15, победу Виртанена букмекеры предлагают за 5.40.

    Прогноз: скорее всего, что Алекс обыграет еще одного не самого опасного соперника, однако не факт, что ему хватит трех сетов.

    Рекомендуемая ставка: победа Де Минора + тотал сетов больше 3,5 за 2.28.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.89
  • Прогноз на матч Астана — Бранн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Томпсон — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Арнальди — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Лепченко — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Кочиаретто — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Долхайд — Эррани
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бултер — Бузас-Манейро
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Боузкова — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Бондар — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кенин — Пегула
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Таусон — Шнайдер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Андреева — Крюгер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Синнер — Микельсен
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  3.35
  • Прогноз на матч Зиря — Омония
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Де Минор — Виртанен: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 29.08.2024. Прогнозы на теннис. У Де Минора будут проблемы в матче против 125-й ракетки мира?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры