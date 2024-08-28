Россиянка Екатерина Александрова и американка Ива Йович встретятся во втором круге «US Open». Матч пройдет 28 августа, начало — в 18:00 мск Ставка и прогноз на матч Александрова — Йович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Екатерина Александрова

Первый матч на турнире в Нью-Йорке для Александровой выдался неоднозначным, но и соперница у неё была не из ряда самых простых.

Екатерина на стареет матча действовала в своей манере, но болгарка не сдалась и взяла первую партию на тай-брейке.

Зато во втором сете произошел полный разнос Виктории, поскольку россиянка оформила ей «баранку», ну а довести матч до победы было уже делом техники.

Встреча против Йович будет достаточно интересной, поскольку Екатерина второй раз подряд такого давления по матчу может и не выдержать.

Ива Йович

16-летная американка Йович преподнесла одну из сенсаций по итогам первого завершившегося игрового дня, выбив из турнира известную Магду Линетт.

Прогнозы и ставки на US Open

В том поединке был равный теннис, но больше всего поразило, как Ива справлялась с саками польки и максимально грамотно действовала в защите.

В основную сетку она попала через «уайлд кард», и таким теннисисткам их действительно не жалко давать.

Игра против Александровой ожидается с повышенным интересом, поскольку задора и хорошего настроения у американки в достатке.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Александровой — 1.39, победа Йович — 3.03.

Прогноз: Александровой будет тяжело, но она победит

Ставка: Ф1 (-4) за 1.90

Альтернативный прогноз: Легкой игры для россиянки не предвидится

Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.46