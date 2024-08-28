Екатерина Александрова
Первый матч на турнире в Нью-Йорке для Александровой выдался неоднозначным, но и соперница у неё была не из ряда самых простых.
Екатерина на стареет матча действовала в своей манере, но болгарка не сдалась и взяла первую партию на тай-брейке.
Зато во втором сете произошел полный разнос Виктории, поскольку россиянка оформила ей «баранку», ну а довести матч до победы было уже делом техники.
Встреча против Йович будет достаточно интересной, поскольку Екатерина второй раз подряд такого давления по матчу может и не выдержать.
Ива Йович
16-летная американка Йович преподнесла одну из сенсаций по итогам первого завершившегося игрового дня, выбив из турнира известную Магду Линетт.
В том поединке был равный теннис, но больше всего поразило, как Ива справлялась с саками польки и максимально грамотно действовала в защите.
В основную сетку она попала через «уайлд кард», и таким теннисисткам их действительно не жалко давать.
Игра против Александровой ожидается с повышенным интересом, поскольку задора и хорошего настроения у американки в достатке.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Александровой — 1.39, победа Йович — 3.03.
Прогноз: Александровой будет тяжело, но она победит
- 2.78Карбальес-Баэна — Шан: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 1.93Берреттини — Фриц: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
- 1.84Азаренко — Бюрель: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф1 (-4) за 1.90
Альтернативный прогноз: Легкой игры для россиянки не предвидится
Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.46