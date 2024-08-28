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    Александрова имеет больше шансов на успех?

    Александрова — Йович. Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч «US Open» 28 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Александрова — Йович
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    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова и американка Ива Йович встретятся во втором круге «US Open». Матч пройдет 28 августа, начало — в 18:00 мск Ставка и прогноз на матч Александрова — Йович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Екатерина Александрова

    Первый матч на турнире в Нью-Йорке для Александровой выдался неоднозначным, но и соперница у неё была не из ряда самых простых.

    Екатерина на стареет матча действовала в своей манере, но болгарка не сдалась и взяла первую партию на тай-брейке.

    Зато во втором сете произошел полный разнос Виктории, поскольку россиянка оформила ей «баранку», ну а довести матч до победы было уже делом техники.

    Встреча против Йович будет достаточно интересной, поскольку Екатерина второй раз подряд такого давления по матчу может и не выдержать.

    Ива Йович

    16-летная американка Йович преподнесла одну из сенсаций по итогам первого завершившегося игрового дня, выбив из турнира известную Магду Линетт.

    Прогнозы и ставки на US Open

    В том поединке был равный теннис, но больше всего поразило, как Ива справлялась с саками польки и максимально грамотно действовала в защите.

    В основную сетку она попала через «уайлд кард», и таким теннисисткам их действительно не жалко давать.

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    Игра против Александровой ожидается с повышенным интересом, поскольку задора и хорошего настроения у американки в достатке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Александровой — 1.39, победа Йович — 3.03.

    Прогноз: Александровой будет тяжело, но она победит

    Ставка: Ф1 (-4) за 1.90

    Альтернативный прогноз: Легкой игры для россиянки не предвидится

    Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.46

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    Александрова — Йович: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 28.08.2024. Прогнозы на теннис. Александрова имеет больше шансов на успех?
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