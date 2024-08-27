Ван Цян
Людмила Самсонова
Цян Ван
Про китаянку Цян Ван многие даже не слышали, но она умудрилась без каких-либо отборочных игр попасть в основную сетку крупного мэйджора.
По большей части сезона она принимала участие в местных «фьючерсах», где могла добираться до решающих стадий и брать титулы.
Но этого мало для того, чтобы бороться на самом высоком уровне, поэтому перспективы за что-то побороться на кортах в Нью-Йорке у китаянки призрачные.
Первый матч ей выпало проводить против россиянки Самсоновой, которая просто уничтожит теннисистку из пятой сотни рейтинга.
Людмила Самсонова
В этом году у Самсоновой куда больше проблем с добычей побед у не самых сильных соперниц.
Она по-прежнему забирается достаточно далеко на турнирах, где принимает участие, но победы с менее рейтинговыми соперницами россиянке даются куда сложнее.
Пару месяцев назад Людмила демонстрировала игру, которая была наиболее близка к мощному теннису прошлого года, но все это быстро пропало.
Нет никаких сомнений, что в матче против Цян Ван на корте будет присутствовать только одна теннисистка, и это будет россиянка.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Ван — 8.00, победа Самсоновой — 1.08.
Прогноз: Самсонова знатно порезвится в предстоящем поединке
- 2.07Лайович — Медведев: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 1.82Шуай — Крюгер: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.85Соррибес-Тормо — Ноэль: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф2 (-7) за 1.97
Альтернативный прогноз: Игра будет скудной на сыгранные геймы
Альтернативная ставка: ТМ 15 с коэффициентом 5.45