Китаянка Цян Ван и россиянка Людмила Самсонова встретятся в первом круге «US Open». Матч пройдет 27 августа, начало — в 23:30 мск Ставка и прогноз на матч Ван — Самсонова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Цян Ван

Про китаянку Цян Ван многие даже не слышали, но она умудрилась без каких-либо отборочных игр попасть в основную сетку крупного мэйджора.

По большей части сезона она принимала участие в местных «фьючерсах», где могла добираться до решающих стадий и брать титулы.

Но этого мало для того, чтобы бороться на самом высоком уровне, поэтому перспективы за что-то побороться на кортах в Нью-Йорке у китаянки призрачные.

Первый матч ей выпало проводить против россиянки Самсоновой, которая просто уничтожит теннисистку из пятой сотни рейтинга.

Людмила Самсонова

В этом году у Самсоновой куда больше проблем с добычей побед у не самых сильных соперниц.

Прогнозы и ставки на US Open

Она по-прежнему забирается достаточно далеко на турнирах, где принимает участие, но победы с менее рейтинговыми соперницами россиянке даются куда сложнее.

Пару месяцев назад Людмила демонстрировала игру, которая была наиболее близка к мощному теннису прошлого года, но все это быстро пропало.

Нет никаких сомнений, что в матче против Цян Ван на корте будет присутствовать только одна теннисистка, и это будет россиянка.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Ван — 8.00, победа Самсоновой — 1.08.

Прогноз: Самсонова знатно порезвится в предстоящем поединке

Ставка: Ф2 (-7) за 1.97

Альтернативный прогноз: Игра будет скудной на сыгранные геймы

Альтернативная ставка: ТМ 15 с коэффициентом 5.45