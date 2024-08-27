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    Самсонова без проблем окажется во втором круге?

    Ван — Самсонова. Ставка (к. 1.97) и прогноз на матч «US Open» 27 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Ван — Самсонова
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    Людмила Самсонова
    Китаянка Цян Ван и россиянка Людмила Самсонова встретятся в первом круге «US Open». Матч пройдет 27 августа, начало — в 23:30 мск Ставка и прогноз на матч Ван — Самсонова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. US Open. Женщины 27 Августа 2024 года

    Ван Цян

  • Китай
    •  Ван Цян 23:30 Людмила Самсонова

    Людмила Самсонова

  • Россия
    •

    Цян Ван

    Про китаянку Цян Ван многие даже не слышали, но она умудрилась без каких-либо отборочных игр попасть в основную сетку крупного мэйджора.

    По большей части сезона она принимала участие в местных «фьючерсах», где могла добираться до решающих стадий и брать титулы.

    Но этого мало для того, чтобы бороться на самом высоком уровне, поэтому перспективы за что-то побороться на кортах в Нью-Йорке у китаянки призрачные.

    Первый матч ей выпало проводить против россиянки Самсоновой, которая просто уничтожит теннисистку из пятой сотни рейтинга.

    Людмила Самсонова

    В этом году у Самсоновой куда больше проблем с добычей побед у не самых сильных соперниц.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Она по-прежнему забирается достаточно далеко на турнирах, где принимает участие, но победы с менее рейтинговыми соперницами россиянке даются куда сложнее.

    Пару месяцев назад Людмила демонстрировала игру, которая была наиболее близка к мощному теннису прошлого года, но все это быстро пропало.

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    Нет никаких сомнений, что в матче против Цян Ван на корте будет присутствовать только одна теннисистка, и это будет россиянка.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Ван — 8.00, победа Самсоновой — 1.08.

    Прогноз: Самсонова знатно порезвится в предстоящем поединке

    Ставка: Ф2 (-7) за 1.97

    Альтернативный прогноз: Игра будет скудной на сыгранные геймы

    Альтернативная ставка: ТМ 15 с коэффициентом 5.45

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    Ван — Самсонова: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 27.08.2024. Прогнозы на теннис. Самсонова без проблем окажется во втором круге?
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