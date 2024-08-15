Белоруска Арина Соболенко и итальянка Элизабетта Кочиаретто встретятся во втором круге турнира в Цинциннати. Матч пройдет 15 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Кочиаретто, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Арина Соболенко

Из-за проблем со здоровьем Соболенко не смогла сыграть ни на «Уимблдоне», ни на Олимпиаде, но здоровье важнее.

Нельзя говорить, что белоруска готова на 100 процентов, однако её выступления в Торонто были весьма впечатляющими.

Однако в четвертьфинале канадского соревнования неожиданно для всех победила Анисимова и оставила Арину за бортом престижного турнира.

Хочется верить, что у Соболенко в Цинциннати получится куда лучше. Тем более ей стартовать на турнире против явно успокоившейся Кочиаретто, которая «зажигала» в конце весны.

Элизабетта Кочиаретто

По этому сезону Кочиаретто уже удивляла всех один раз, добравшись до четвертого круга «Ролан Гаррос».

Прогнозы на теннис

Хочется верить, что и на синтетике Элизабетта сможет продемонстрировать более-менее впечатляющие результаты.

За четыре последних поединка она смогла победить только молодую американку Робин Монтгомери.

В поединке против второй ракетки мира шансов на успех минимальное количество, поскольку Соболенко не собирается проваливаться на самом старте престижного «тысячника».

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в белоруску в этом поединке: победа Соболенко — 1.14, победа Кочиаретто — 5.95.

Прогноз: Белоруска выиграет без особых проблем

Ставка: Ф1 (-6) за 2.07

Альтернативный прогноз: Итальянка «развалится» ещё до начала встречи

Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 3.22