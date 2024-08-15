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    Соболенко пройдется катком по итальянке?

    Соболенко — Кочиаретто. Ставка (к. 2.07) и прогноз на матч в Цинциннати 15 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Соболенко — Кочиаретто
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    Арина Соболенко
    Белоруска Арина Соболенко и итальянка Элизабетта Кочиаретто встретятся во втором круге турнира в Цинциннати. Матч пройдет 15 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Кочиаретто, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Женщины 15 Августа 2024 года

    Арина Соболенко

  • Белоруссия
    •  Арина Соболенко 18:00 Элизабетта Коччаретто (Италия)

    Элизабетта Коччаретто (Италия)

  • Цинциннати. Женщины
    •

    Арина Соболенко

    Из-за проблем со здоровьем Соболенко не смогла сыграть ни на «Уимблдоне», ни на Олимпиаде, но здоровье важнее.

    Нельзя говорить, что белоруска готова на 100 процентов, однако её выступления в Торонто были весьма впечатляющими.

    Однако в четвертьфинале канадского соревнования неожиданно для всех победила Анисимова и оставила Арину за бортом престижного турнира.

    Хочется верить, что у Соболенко в Цинциннати получится куда лучше. Тем более ей стартовать на турнире против явно успокоившейся Кочиаретто, которая «зажигала» в конце весны.

    Элизабетта Кочиаретто

    По этому сезону Кочиаретто уже удивляла всех один раз, добравшись до четвертого круга «Ролан Гаррос».

    Прогнозы на теннис

    Хочется верить, что и на синтетике Элизабетта сможет продемонстрировать более-менее впечатляющие результаты.

    За четыре последних поединка она смогла победить только молодую американку Робин Монтгомери.

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    В поединке против второй ракетки мира шансов на успех минимальное количество, поскольку Соболенко не собирается проваливаться на самом старте престижного «тысячника».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в белоруску в этом поединке: победа Соболенко — 1.14, победа Кочиаретто — 5.95.

    Прогноз: Белоруска выиграет без особых проблем

    Ставка: Ф1 (-6) за 2.07

    Альтернативный прогноз: Итальянка «развалится» ещё до начала встречи

    Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 3.22

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    Соболенко — Кочиаретто: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 15.08.2024. Прогнозы на теннис. Соболенко пройдется катком по итальянке?
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