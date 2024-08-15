Арина Соболенко
Элизабетта Коччаретто (Италия)
Арина Соболенко
Из-за проблем со здоровьем Соболенко не смогла сыграть ни на «Уимблдоне», ни на Олимпиаде, но здоровье важнее.
Нельзя говорить, что белоруска готова на 100 процентов, однако её выступления в Торонто были весьма впечатляющими.
Однако в четвертьфинале канадского соревнования неожиданно для всех победила Анисимова и оставила Арину за бортом престижного турнира.
Хочется верить, что у Соболенко в Цинциннати получится куда лучше. Тем более ей стартовать на турнире против явно успокоившейся Кочиаретто, которая «зажигала» в конце весны.
Элизабетта Кочиаретто
По этому сезону Кочиаретто уже удивляла всех один раз, добравшись до четвертого круга «Ролан Гаррос».
Хочется верить, что и на синтетике Элизабетта сможет продемонстрировать более-менее впечатляющие результаты.
За четыре последних поединка она смогла победить только молодую американку Робин Монтгомери.
В поединке против второй ракетки мира шансов на успех минимальное количество, поскольку Соболенко не собирается проваливаться на самом старте престижного «тысячника».
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в белоруску в этом поединке: победа Соболенко — 1.14, победа Кочиаретто — 5.95.
Прогноз: Белоруска выиграет без особых проблем
- 2.01Легечка — Медведев: прогноз и ставкаСегодня в 03:30
- 2.08Путинцева — Гауфф: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.91Аванесян — Остапенко: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
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Ставка: Ф1 (-6) за 2.07
Альтернативный прогноз: Итальянка «развалится» ещё до начала встречи
Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 3.22